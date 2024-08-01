科技股坐大怒神 卡位好時機

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境內全球科技股基金今年來報酬率十強

看好AI潛藏的龐大商機與國內護國神山群將在AI產業中扮演關鍵性角色，國內首檔台股AI ETF將在8月問世，近期大幅回檔修的科技股，也被視為牛市拉回下最佳的布局標的，檢視投信主動型科技基金中長線績效，三檔科技基金五年績效至少翻倍，投信法人強調，AI引領的科技商機仍是全球股市上漲的重要支撐力道。

觀察7月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，導致AI族群面臨本益比修正，但回歸基本面觀察，AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機；為協助投資人掌握真正的台股AI潛力股，即有全台首檔高純度台股AI ETF將出現。

近日高評價科技股股價出現大幅修正，統一投信指出，個股投資需花費大量心力研究企業財報，倒不如抓住長線趨勢，用基金布局科技股高成長帶來的獲利機會。

檢視境內全球科技股基金今年來報酬率平均為18.12％，前10名基金報酬率都在2成以上，其中統一全球新科技、兆豐全球元宇宙科技、富蘭克林華美AI新科技更都達3成以上，若拉長時間來看，統一全球新科技5年報酬率甚至高達185.14％，景順全球科技、凱基雲端趨勢兩檔也都超過100％的報酬。

統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，大盤修正逐步接近尾聲，且短線資金挪移不會改變市場長期結構，科技股預計仍為大盤長線主要成長動能。根據幾大半導體產業鏈巨頭財報，目前庫存已經逐漸下滑、產能利用率回升、資本支出上修，顯示整體產業仍處於上行階段。長線看好產業包括半導體、AI伺服器、散熱、ODM及資料中心相關基礎設施等。

法人強調，短線美股因企業財報公布，市場出現較大震盪，長線因全球景氣持續復甦，台美經濟基本面穩健成長，今年股市多頭格局不變，且美國通膨放緩，聯準會有望於9月啟動降息，預計科技股評價空間將進一步提升，加上科技股具備高成長潛力，後市表現有望持續優於大盤。