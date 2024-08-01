定期定額台股基金 勝率高

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台股短線震盪，盤面焦點短線取決於美國聯準會（Fed）降息線索，且美股財報季，重量級科技公司業績若表現優異，科技股修正有望能告一段落，台股也能回到走升軌道上，投信法人認為，台股基本面看好，建議定期定額台股基金掌握勝率。

日盛投信台股投資研究團隊指出，7月最後一周美股大型科技股公布財報，NVDA將在8月下旬公布上季財報，下半年台股進入電子旺季、蘋果第三季新品發表會、AI伺服器受惠CoWos產能開出，挹注出貨持續暢旺，及NVIDIA AI新品上市等，有助提升供應鏈接單量提升，帶動相關概念股及供應鏈股價回檔後的回升力道，財報展望佳的AI相關族群有望擔任盤面重心。

Fed主席鮑威爾與多位官員接續放鴿，及經濟褐皮書顯示經濟降溫，皆有助強化9月降息預期，整體利率環境有利台股，尤其基本面佳，短線遇技術面漲多拉回修正，建議站在買方，跟上台股產業旺季行情。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，雖然短期美國大選議題，讓台股帶來干擾，但長多格局並未轉變，大盤修正反而要把握基本面佳標的布局，建議關注具中長期成長潛力的個股，產業如AI伺服器、先進製程供應鏈、低軌道衛星、金融等仍可留意。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民分析，美國降息延後降息且幅度縮小，降息甚至可能將落在11月、12月以後，幅度減少至1碼，加上市場認為川普當選機率高，不可預測性將不利股市，川普政策影響性提前影響股市，以及近期美國科技巨頭財報不如預期，導致近期台股回檔修正。

但就科技業展望，AI三大要素算力算法數據持續進化，AI PC、機器人，生成AI在2024年開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，有利帶動台灣科技股業績成長，分析師估今明二年台灣上市櫃企業獲利成長皆可達二位數，在基本面強勁下，台股後市行情仍可期，短線的急跌反而提供逢低布局良機，不建議殺低持股。