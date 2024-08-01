日股基金上攻馬拉松 剛起跑

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日股基金近一月績效前十強

日本央行（BOJ）於7月31日宣布提高基準利率到0.25％及縮小購債規模，日圓匯率波動加大。法人指出，日企業的財務重整政策效果逐漸發酵，加上NISA帳戶今年上路，當地龐大的儲蓄逐漸往股市流動，日圓升值在短線上可能會造成日股走勢有所波動，中長線來看，不論日圓如何變動，估計在眾利多的加持，日股續漲動能依舊強勁。

日股基金今年以來績效差異頗大，績效好的可漲逾2成，績效不好呈跌勢，近一個月則前十大皆正報酬。據理柏統計至7月30日，近一個月排名第一的瀚亞投資日本動力股票基金漲逾4％，野村日本領先證券投資信託基金、摩根新興日本證券投資信託基金、駿利亨德森遠見基金日本小型公司基金漲逾3％。

中信日經高股息（00956）經理人王建武表示，在日央行宣布升息，並釋出有必要視狀況持續調高基準利率，同時調整貨幣寬鬆程度的訊號，今後料將持續朝向貨幣政策正常化邁進，推估日本國內久違的溫和通膨、以及正斜率的殖利率曲線，將有利於傳產與金融相關族群。

日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，對美元大約在140～145日圓之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都有匯兌收益，預期在下半年財測中會逐步反應。展望後市，隨東證交易所敦促企業加大股東回報，加碼股息、實施庫藏股，做好股價管理，尤其有利於大型金融、航運、鋼鐵等高股息族群，仍持續看好日股長期走勢。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊認為，日股短線的震盪提供投資人進場的好時機，未來12個月本益比顯示充分成長空間，日股漲幅只是初期，價格評價仍相當吸引人，加上企業獲利備受期待，建議定期定額布局。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper強調，日本央行升息是政策正常化路線中接下來相當重要且合理的一步，尤其是如果美國聯準會即將降息的情況下，這應該也會持續讓日圓相對轉強。