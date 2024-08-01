投資人越跌越買 高息ETF配息續創高

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台股最近修正幅度大，ETF投資人展現越跌越買的雄厚實力，台股ETF受益人上周增加超過8.9萬人，整體人數已經來到909.6萬人，前三名都由高股息ETF包辦，隨著受益人數最多的高股息ETF公告最新配息再創今年單季新高，預期台股震盪之際高息ETF可望再展吸金魅力。

根據最新統計，目前最多受益人的由國民高股息ETF（00878）國泰永續高股息持續蟬聯第一名，擁有最多132萬名投資人，第二名則是元大高股息（0056）受益人有109萬；第三是元大台灣價值高息（00940）受益人有92萬，三檔合計就超過333萬人，包辦所有台股ETF人氣的3成以上。

檢視目前所有高息ETF最新的配息公告，季配型的大華優利高填息30、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、元大高股息換算年化配息率均超過10％。31日公告的國泰永續高股息最新第三季的預估配息金額，本次每單位配發0.55元，以31日收盤價22.97元計算，年化配息率也達9.6％，再度刷新成立以來的配息新紀錄。另以月配型的高息ETF基金來看，中信成長高股息、復華台灣科技優息換算年配息也超過10％。

00878雖配息率非高息ETF之冠，但人氣持續高漲，主因持續穩健的配息水準，成立四年來帳上已累積豐厚的資本利得和股息收入，選股邏輯和這一年才剛成立的ETF有所區隔，注重成分股的永續表現，訴求穩健配息，成立以來的填息表現也很不錯，最近四次平均5.5天就填息，是受益人數持續增加的主因。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，歷史經驗顯示，過往台股在第三季表現通常較其他季度震盪，平均季漲跌幅為下跌2％，不過進入第四季逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，台股第四季、第一季上漲機率達7成以上，建議可以把握第三季台股拉回的布局時機，迎接第四季傳統消費旺季。