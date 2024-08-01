聚焦日龍頭企業 下檔有撐

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上半年以半導體為首的科技股漲勢驚人，但隨著基期墊高，加上美國降息幾成定局，資金有可能轉向低基期的產業，對一般投資大眾來說，跟著資金跑過於困難，不如買各產業都有涉獵的國際大型龍頭股，日本商社剛好就符合這樣的條件，整體來看，今年日股長多趨勢不變。

中信日本商社ETF（00955）經理人游忠憲表示，「商社」是日本歷史文化下的特殊產業，原先主營貿易批發業務，但現在已轉型成全球多角化經營的大型企業。近年日本商社轉型成功，營收獲利也脫胎換骨，根據統計，今年日本商社獲利展望持續上修，平均毛利率達18.5％，觀察近三年股價表現，NYSE FactSet 日本商社及批發指數漲幅皆優於東證指數，顯示日本商社的競爭力與獲利能力明顯優於其他日企。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，日圓貶值核心物價解除通縮警報，且從出口表現分析，日本5月出口年增長高達13.5％，為連六月成長，其中汽車出口、半導體製造設備和電子零組件出口數據亮眼。在基本面加溫下，提供日股下檔防禦力。

根據近期報導，八家日企包括索尼集團、三菱電機、羅姆、東芝、鎧俠控股、瑞薩電子、Rapidus和富士電機等，將在2029年之前，啟動高達5兆日圓規模的半導體投資，主要著眼於AI和脫碳化市場的擴大，已獲得日本政府奧援，力爭實現復興日本半導體產業，日本半導體設備廠長線成長性看好，建議優先布局日本半導體ETF，掌握一籃子日本半導體利基股商機。

日本央行意外升息，日股震盪同步加劇，保德信分析，這次主要是時間提前、幅度略為增加，預期日圓兌美元關鍵仍是美國聯準會降息時點，因此即將公布的美國7月FOMC會議更為關鍵。

日股同步隨全球市場回落，吸引部分逢低承接的資金，特別是財報亮眼或財測上修的個股，更是資金焦點。