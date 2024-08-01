壽險銀行留才 祭出類加薪

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壽險及銀行留才利器

在員工權益備受重視的年代，提供多元的福利是徵才及留才的主要誘因。壽險公司指出，企業可透過團體利率變動型年金，達到替員工「類加薪」與理財規劃的效果，幫員工提早做好退休準備。銀行則是藉由跟企業合作，成立員工持股信託，協助員工累積退休資金。

第一金人壽副總經理陳秋棉表示，公費團體年金是企業留才福利的新選擇，更可作為員工退休規劃的好工具，自去年以來詢問度大幅增加，第一金人壽2018年開辦團體年金業務以來，已累計超過6,000人加入，目前合作企業眾多，包含第一金融集團、各大公股行庫、公部門機構、餐飲業、新創公司、軍公教等。

如三澧餐飲集團與第一金人壽聯手推出員工福利專案，透過團體利率變動型年金幫員工存一桶金，依各職級提撥不同金額，最高每個月可固定自薪資提撥1,500元到1萬元，三澧餐飲集團加碼提撥相同金額，作為員工儲蓄金，讓員工可存1倍、拿2倍。

以33歲男性員工為例，如果持續在職且自費提撥10,000元加上三澧餐飲集團加碼提撥10,000元，每月總共提撥20,000元，存滿五年也就是60個月後全數領回，最多可領到124萬元（以宣告利率2.1％為例）。此專案以員工為被保險人，員工可選擇繼續保留此年金帳戶，繼續以宣告利率累積帳戶價值，年年複利增值。

一銀主管說明，自2000年開辦企業員工福利信託業務以來，除電子業、傳產業、服務業及運輸業等上市櫃客戶，合作範圍亦擴及中小企業及學校等，並協助企業結合公司獎懲考核制度，以及員工未來人生階段的資金需求規劃。

華南銀行主管強調，企業可善用員工持股信託或員工福儲信託機制，由員工組成員工福利信託委員會，約定每月自其薪資 所得中提存一定金額（員工提存金），企業相對提撥一定金額予參加員工作為獎勵（公司獎勵金），經由委員會統一交付至信託專戶後，定期定額投資於企業的股票或基金商品，並依約定的目的為管理運用及返還，協助規劃員工的退休生活。