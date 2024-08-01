金融詐騙 外銀強化宣導

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銀行分析防詐騙樣態及策略管理

金融業積極防堵詐騙對民眾財產造成損害，外銀指出，當前金融詐騙樣態中，以投資詐欺、ATM解除分期、假網拍三種詐騙類型為大宗，占所有詐騙件數近6成，為守護客戶財產，加強在臨櫃和網路宣導防詐，星展銀行也提醒民眾信用卡防詐需留意的事項。

滙豐銀行表示，當前金融詐騙樣態中，以投資詐欺、ATM解除分期、假網拍等三種詐騙類型占所有詐騙件數達6成，常見的行騙手法如藉由個人融資、網路購物、電話行銷等延伸詐騙行為，年長者特別需提高識別度和警覺性。

星展銀行說明，詐騙集團常利用釣魚簡訊假冒公家機關或知名品牌，如水電費扣款失敗、速食店折扣等，騙民眾點入假連結，或在交友平台設下愛情陷阱、用保證獲利引誘信用卡持卡人投資，或假冒網路買家或賣家，再利用釣魚連結進行詐騙，應留意上述陷阱。

滙豐銀行統計，去年成功攔阻臨櫃大額匯款詐騙金額達新台幣2,500萬元，同時攔阻信用卡交易詐騙潛在損失達新台幣1.45億元，較2022年提升4.6倍，其針對詐騙交易態樣如國家、幣別、商店類型、金額、頻次等深入分析，加以精準投放管控措施，因此詐騙攔阻成效顯著；今年再針對最新詐騙趨勢，持續動態調整管理策略。

為加強年長者防詐意識，滙豐銀行近日與伊甸基金會合辦講座，透過防詐宣導教育協助長者建立防詐觀念及正確的理財資訊，並於全台各分行落實臨櫃關懷，要求每間分行作業主管確認所有行員皆了解相關規範並徹底執行，遇到異常態樣業務申辦即時通報，結合系統檢核機制守護民眾資產。

星展銀強調，為防堵信用卡遭冒用，星展透過系統參數設定，主動偵測高風險交易，並在發現可疑交易時主動與持卡人確認，同時卡友也可透過簡訊和App推播提醒服務，隨時了解信用卡消費情況。