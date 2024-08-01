傳哈馬斯首腦遇襲身亡 中東地緣衝突 支撐油金後市

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法人預估油價未來四季中位數價格

哈馬斯首腦遇襲身亡消息傳出後，可能使後續雙邊緊張局勢加劇，甚至造成中東衝突擴大，加上美國近期原油庫存連續幾周減少，還有美國持續回補戰備儲油，法人表示，諸多變動將為近期下跌的原油帶來支撐力道，提供油金相關原物料後市行情表現支撐。

市場傳出哈瑪斯領導人身亡消息，讓原油期貨價格立即上漲，金價也同步攀升。PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰指出，地緣政治衝突帶來原油供給風險，帶動國際油價短線大漲，有利於能源價格揚升，加上大陸及美國有回補原油庫存需求下，預期原油每桶70美元的底部難破。

富蘭克林證券投顧分析，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，哈瑪斯領袖哈尼雅在伊朗首都被暗殺，使中東緊張局勢升級，對油價影響有限，主因在於原油市場近期多聚焦於對需求前景不明朗的疑慮，包括大陸第二季經濟成長4.7％低於預期，也遠低於第一季5.3％，加上三中全會並未釋出進一步刺激政策。

OPEC+減產政策延長還是油價下檔的重要支撐，且中東地緣政治不安也持續是能源供給面風險，加上美國前總統川普若重返白宮對傳統能源商的友善，對油價具相對支撐。

就原油供需情況觀察，安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼認為，因頁岩油產量增加進入高原期，OPEC+針對全球景氣前景進行減產因應並加碼延長至24年底，在產油國控制產出的情況下，預期油價下檔風險不高。

常李奕翰強調，美國能源資訊署（EIA）公布7月短期能源展望，預測包括俄羅斯在內的OPEC+在年底前以及2025年產量，都將低於其宣布的目標水準，EIA預期下半年市場對於能源的需求量，每日將超過產量約75萬桶，高於之前預估的55萬桶，加上庫存逐步回落、OPEC+維持減產，如今又有地緣政治變數，預料油價維持低檔時間不會太長。依法人調查，預估未來四季ICE布蘭特原油每桶中位數價格分別85美元、85美元、83美元及81美元。