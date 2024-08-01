資金回流REITs 布局良機到

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儘管聯準會仍未鬆口降息時點，但美國經濟數據開始轉向，9月降息機率大增，6月資金重新流回REITs，投信法人指出，近期美國REITs指數重新站上短中長期均線，過去二年評價被壓抑將開始釋放，現在正是布局良機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs基本面逐步加溫，分析師上修美國REITs今年獲利成長率至3.3％，近一季多數產業上修獲利展望，包括醫療、住宅、商辦、資料中心等。次產業展望分析，醫療成長力道持續強勁，主要原因在於基本需求、人口老化加速（戰後嬰兒潮）和新增供應非常有限，養老社區持續處於有利地位。

隨人力成本逐步改善與資金開始放鬆，醫療業者的獲利率將可繼續回升；購物中心租賃活動與租金調漲皆穩健，第一季全國零售空置率為5.4％，接近過去20年最低水準，REITs租賃面積持續創高，預計空置率和租金成長將放緩，但有限的供應和多樣化的租戶，將使業者維持較高獲利水準。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱認為，現階段相對看好REITs與基礎建設股票在內的美國實質資產股票，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近另類資產，它與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊強調，在科技REITs展望上，根據券商Morgan Stanley於2023年10月的研究報告，每10年出現的科技周期都會使計算能力提升10倍，並遵循行動網路時代相似的獲利路徑。