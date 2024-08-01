新光半導體ETF 小資新存股優選

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台股上沖下洗，台股ETF投資人愈挫愈勇，根據臺灣集中保管結算所統計至7月26日止，整體台股原型ETF受益人數不減反增，其中，有半導體版0050之稱的新光臺灣半導體30 ETF（00904），ETF股價下跌後，甜甜價浮現，7月以來吸引逾千位受益人低接買進，今年以來受益人數更大幅增加近5千位，從持有張數分析，00904主要成長人數，集中在小資族、零股族等，人氣增加，成為台股「新存股」ETF熱門標的。

法人表示，7月台股ETF投資人卻不減反增，主要原因是台股ETF股價下跌，吸引存股族或定期定額人數增加，根據臺灣集中保管結算所統計，截至7月26日止，新光臺灣半導體30 ETF（00904）增加4,774人，如果觀察定期定額績效表現。

根據統計，新光臺灣半導體30 ETF（00904）自2022年2月發行起開始定期定額投資，截至2024年6月底止，近2年定期定額投資報酬率高達56.68％，不但優於國內一般型ETF同期平均57.55％的績效，更大幅領先加權股價指數同期39.34％的表現，吸引不少投資人想趁00904股價下跌優先卡位，進場撿便宜作中長期投資。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，台股7月來波動劇烈，主要來自短期非基本面因素影響，等待利空消化完畢後，具基本面競爭力的台灣半導體股票，股價跌深後湧現甜甜價，搭配第四季台灣半導體產業前景看俏，除全球AI熱潮助攻、AI應用推動IC製程升級潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠，預估今年8月台股盤整、11月美國總統大選過後，進入第四季電子股旺季，隨著全球半導體產業仍維持景氣擴張，現階段採定期定額方式投資00904，中長線投資報酬仍值得期待，適合作為小資族新存股的天菜級首選。