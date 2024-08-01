柏瑞投信：科技多重資產 長線行情看俏

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柏瑞投信指出，全球寬鬆週期已經開始，全球其他地區的成長穩定並呈現改善，隨著經濟成長具有韌性以及流動性釋出，抱持對未來9到18個月經濟基本面展望轉佳的看法。此外，美國企業第一季獲利顯示終端需求持續改善，尤其AI人工智慧題材表現突出並呈現強勁增長的趨勢，更進一步提升科技產業前景。

外資券商高盛近期就發布報告指出，五大科技股（微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta，僅為說明非推薦）的強勁獲利增長，已經抵消了之前對於S&P 500指數整體獲利預估下修的情況。

此外，由於投資人對AI的樂觀情緒持續推升評價擴張，高盛亦於6月上調2024年底S&P 500指數的目標價位。

另方面，花旗集團認為大型科技股的獲利穩健能見度以及將較低的利率預期納入預估評價後，於6月中旬將S&P 500企業2024年的整體EPS預估值，從先前的245美元上調至250美元。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，在大型科技股獲利成長推動下，近來外資券商再度上調S&P 500指數目標位置，而S&P 500指數企業今年獲利可望呈現雙位數的成長亦已成為市場共識。

若進一步透過企業獲利預估的數據來看，包括通訊服務、資訊科技、非必需消費預料仍將是下半年獲利成長前景較佳的產業。

隨著科技產業持續進化帶動資本支出的需求增加，AI科技長線多頭行情可期，柏瑞科技多重資產基金，透過科技股票、科技REITs和科技債券三大資產，全方位參與科技收益成長機會，且於今年5月在現有的新台幣、美元、人民幣的計價幣別外，新增日幣級別，讓投資人用日圓就可申購，亦是去化滿手日圓的選項之一。