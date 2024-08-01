SDGs兒童永續書房 從閱讀認識永續

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每年7、8月，理想大地渡假飯店攜手雅理文化藝術基金會，並邀請天下雜誌教育基金會，於湖光山舍精心布置，免費為花蓮在地6至12歲孩童提供舒適的閱讀空間。此次活動展出由基金會精選的永續SDGs書單，讓親子在暑假期間進行一場深度的永續之旅，藉由共同閱讀來認識永續發展，並實踐生活中的永續理念。

永續閱讀和永續旅行相輔相成。天下雜誌教育基金會自2021年率先開啟了永續閱讀的行動。近兩年來，基金會更與理想大地及雅理文化藝術基金會合作，推廣「SDGs兒童永續書房」。理想大地與雅理文化藝術基金會期望通過這一活動，讓小朋友與家長共同沉浸於書本世界，通過閱讀來傳遞理想大地的綠色核心價值。

雅理文化藝術基金會董事長陳美玲表示，今年精選的20本書籍涵蓋了多個SDG領域，以「SDG 11永續城市與社區」為主題，引領孩童了解身處的環境及外國地方創生的實例。其他書籍包括「SDG 3良好健康和福祉」，講述肥皂超人對抗髒汙壞蛋的冒險故事；「SDG 12 負責任的消費與生產」，展現創意回收的實際故事；「SDG 13氣候行動」，讓孩子了解氣候變遷的重要性；「SDG 15陸域生命」，教導尊重生態；「SDG 17夥伴關係」，傳授17個改變世界的方法。這些書籍圖文精彩、故事生動，希望能夠幫助孩子從閱讀中認識永續，擴大視野，增進探索知識的創造力和包容性，同時讓親子共渡有趣而充實的暑假時光。

「SDGs兒童永續書房」不僅提供一個充滿教育意義的閱讀環境，更鼓勵家庭共同參與，深入了解永續發展的理念，實踐生活中的永續行動。理想大地渡假飯店、雅理文化藝術基金會及天下雜誌教育基金會邀請大家共襄盛舉，共同推動這一充滿意義的活動。