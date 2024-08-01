壹拾捌法式中秋月餅 限量推出

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎中秋節來臨，隱身於台北東區知名壹拾捌甜點室（DIX-HUIT PATISSERIE）推出限量法式中秋月餅，融合東西風味，不僅獲台灣老饕青睞，連旅居台灣的外國人也讚不絕口。該款法式月餅因嚴選食材，並堅持純手工製作，每日出爐數量有限，需提早預訂。

業者採用布列塔尼酥餅做餅皮，而酥餅是嚴選「奶油界LV」的頂級法國艾許奶油製作，艾許奶油創立已逾130年，仍堅持使用當地農場新鮮生乳，以傳統柚木桶經15至18小時天然發酵熟成，每22公升牛奶才能做出1公斤艾許奶油，這就是讓甜點深具獨特風味與豐富層次的祕訣。

月餅內餡是主廚Stephanie跑遍全台選定在地食材，其中最受歡迎的鹹蛋黃酥餅，內餡選用宜蘭三星鴨以農用傳統方法製作的紅土鹹鴨蛋蛋黃，飽水度高、不添加防腐劑、鹹度適中，每天直送到店，新鮮度百分百。

該款讓人驚豔的法式月餅，創意發想來自她旅居日本在藍帶學院學習法式甜點時，每逢年節尤其是中秋節會特別想念家鄉味，返台後積極研發結合在地食材與高級原料的法式甜點。她將在地鹹鴨蛋蛋黃、鳳梨，包進濃郁奶香的布列塔尼餅皮，看似樸實，卻融合東西、低調奢華、契合絕佳的滋味。

2023年Stephanie以布列塔尼圓酥餅餅乾奪下比利時布魯塞爾國際風味評鑑優等獎。她表示，她想做的法式甜點不僅好吃、健康且傳達幸福感，期望限量版法式中秋月餅讓消費者解饞解鄉愁。