科大甄選放榜 萬能人數稱霸桃竹苗

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位於桃園國際機場旁的萬能科技大學，為全國唯一的智慧航空城大學，擁有全國最佳的機場實習環境、教學設備及專業師資。萬能科大與航空相關產業界共同合作，致力培育優質航空產業人才，讓學生成為產業未來之星。萬能科大在113年科技校院甄選入學的分發率大幅成長，分發人數由去年的448位成長到571位，雙雙名列桃竹苗地區私立科大第1，全國私立科大第8。萬能科大莊暢校長表示，面對少子化的衝擊，萬能科大招生人數仍然逆勢持續成長，代表萬能科大「培育優質智慧航空城產業人才」的辦學理念獲得社會大眾的認同。

校長莊暢表示，萬能科大是全國唯一與航空三雄─中華航空、長榮航空及星宇航空簽訂策略聯盟的大學，為學生提供豐富的產學合作資源。該校重視產學鏈結，其畢業生儼然成為國際航空產業選才的首選，是雇主最愛的產業菁英。該校全面推動大四有薪職場實務實習，合作夥伴包括華航、華信、長榮、立榮、星宇、漢翔航空工業、亞洲航空、長榮空廚、台灣飛修、美商聯合航空，以及新加坡樟宜機場等知名企業。

航空暨工程學院的航空光機電系與長榮航太、台灣飛修公司，分別成立「萬能長榮航太專班」與「萬能台灣飛修專班」，大四學生經一年實習後高薪留用，成為雇主最愛，因此今年甄選分發率高達91％。產業青睞的精密機械與工業工程系及電機工程系，甄選分發率都接近9成。

莊暢校長強調，萬能科大最近5年在全國技能競賽所獲的總獎牌與金牌數，已蟬聯全國大專校院總冠軍5連霸，儼然成為「技能頂尖大學」，高中職畢業生目前還可以通過聯合登記分發的管道加入萬能科大，選擇萬能等同加入未來高速發展的智慧航空城相關產業。