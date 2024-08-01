傑融T300自動洗地機 節水省力 助攻ESG首選

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

真正省錢又環保！傑融科技推出美國Tennant最新環保科技產品T300自動洗地機清潔無死角，不需要清潔劑，節省人力和水費，符合ESG減碳標準，可以說是每日需要大面積清潔的工廠、賣場、醫院、學校、停車場等場所的一大福音。

傑融科技指出，多數清潔劑會添加化學成分來增強清潔力，這些化學成分包括磷酸鹽、螢光增白劑、含氯漂白劑、甲醛等，長期使用下，這些成分隨著廢水排放會對環境和人體造成嚴重危害。而T300自動洗地機可減少打蠟次數及100％清潔劑使用，更別說節水70％，可以說是經濟又實惠的選擇。

具有塑鋼強化外殼（耐酸鹼）且保固10年。T300產品有圓盤式17吋、20吋、28吋與32吋及滾刷式兩種，在180度轉彎時保持70磅的壓力進行清洗，流線設計的刮片能回收地板上的所有污水和清潔溶劑，運用ec-H2o科技，洗刷地面後可以立即乾燥，安全通行，刷墊和刮片可迅速更換，小巧設計和高度操控性也適用於擁擠空間和狹小通道。該產品升了洗刷效能和品質，特別設計的衛生水箱可以完全開啟並清潔，並可配合物理性抗菌清潔水，洗後地板可持續抑菌防滑。

T300洗地機運行時噪音僅有68.5分貝，相較其他品牌安靜75％，在噪音敏感的環境中也能安靜打掃，操作簡易的面板讓新手操作員也能立即上手，這款洗地機能邊洗邊拋光大理石地板，同時也能拋亮花崗石地板，無需等待大理石或花崗石地板刮傷後再找專業人員來拋光，也可配置拋光石英磚的拋光片，石英磚地板隨時保持光亮。洽詢電話：（02）2791-2570，產品訊息可上網（https://www.tennant.com.tw/）查詢。