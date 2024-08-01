籌組印尼菲緬市場開發團 貿協搶占東協商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助臺灣企業持續強化與東協市場產業連結及市場開發，中華民國對外貿易發展協會（簡稱：外貿協會、貿協）鎖定印尼、菲律賓，緬甸等3國籌組「2024印尼菲緬市場開發團」，將於9月30日至10月9日期間，赴雅加達、馬尼拉、仰光等城市進行拓銷活動。

活動期間將針對參團企業需求，辦理一對一洽談會，另安排拜訪當地大型企業或產業公協會，或進行市場考察。歡迎電子資通訊產品、智慧AIoT、醫療器材照護輔具、生活用品及清真食品等業者報名。

印尼是東協第一大經濟體，亦是全球人口最多的穆斯林國家，近年製造業快速成長，有著高度年輕化人口結構及消費力，追求綠色環保、智慧AIoT、樂活健康及時尚消費風潮。臺灣企業可掌握印尼中產階級人數飆升帶來的各項龐大消費商機，以及成長強勁的電子資通訊產業，直接前往當地獲取第一手市場資訊並擴展商業人脈。

菲律賓是東協成員人口第二多的國家，連續多年高成長的GDP，可說是整個亞太地區最為閃耀的新興市場之一。2022年菲國公布「策略投資優先計畫」，重點發展項目：電信、充電站、電動車及零組件、農產加工及綠色能源，2024年更聚焦發展電子、半導體等產業，皆為臺灣強項產業，雙方能有效推動實質產業合作關係。

緬甸規劃2018至2030年國家永續發展施政藍圖，提出3項支柱、5項目標、28項策略及251項行動計畫，逐步建立多項具有潛力產業，包括輕重工業、成衣加工、電力能源暨通訊、醫療保健、食品加工及基礎建設等，臺灣企業有機會在紡織成衣、醫療器材、五金機械、鋼鐵建材、電力儲能設備及電子資通訊等產業找到新市場。

2024印尼菲緬市場開發團現正熱烈報名中，活動詳情及報名連結：https://events.taiwantrade.com/IPM2024。