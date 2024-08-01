高雄晶英國際行館攜台南晶英酒店聯賣專案開跑

搶攻高端旅宿商機，即日起至10月15日高雄晶英國際行館攜手台南晶英酒店推出「藝享雙城｜晶英國際行館ｘ台南晶英酒店聯賣專案」，雙人可入住晶英國際行館18坪御典房型與台南晶英酒店海東客房各乙晚，專案內含高雄市立美術館重量級特展《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》與金馬賓館當代美術館入場券，邀請旅人走訪壽山山腳下的金馬賓館，感受歷史建築與當代藝術的完美相融，聯賣專案每組售價10,999元起。

位於亞洲新灣區，並以「藝術與當代設計」作為經營核心的晶英國際行館，其雅緻奢華的室內風格設計自開幕以來榮獲無數國際大獎，今年更獲頒有建築界米其林之稱的「英國國際地產大獎」台灣娛樂休閒類建築代表（International Property Awards - Leisure Architecture Taiwan）。晶英國際行館亦被譽為「可以住的美術館」，旅客欣賞豐富的館藏藝術之餘，也可以預約專人藝術導覽，娓娓闡述全館每一個角落，獨一無二的藝術品故事，同時體驗藝術融入生活的療癒力量。

入住高雄晶英國際行館「藝享雙城｜聯賣專案」即贈金馬賓館當代美術館入場券2張。坐擁壽山山景的金馬賓館曾是軍人出發外島駐紮地的中繼站，這棟歷史建築乘載了無數國軍同胞30年的聚散離合，退役後由永添藝術歷時兩年的建築規整與文史工作，還原了這棟具有折衷主義特色的建築風貌，並在2018年重新以當代美術館之姿面世，成為新時代藝術的搖籃。金馬賓館現正展出五周年特展《感應未來：傑圖利奧．阿維亞尼》（Responsive Vision： Getulio Alviani），本次特展是繼2018 年 MoMA 紐約現代藝術博物館展出後，藝術家首度在亞洲登場的完整回顧展，本次展演只到10月27 日，感受深具未來感與啟發性的作品，預訂並入住「藝享雙城｜聯賣專案」，體驗藝術與頂級住宿的雙倍享受。

台南晶英酒店座落於繁華的中西區，步行可抵達孔廟文化園區與五條港文化園區，入住房客可以一窺文史典藏與人文風貌，大啖百年老店美食。整體飯店設計與細節巧妙地將儒家理念、台南歷史地位風範及現代建築風格融為一體，本次專案搭配採光明亮、寬敞舒適12坪的「海東客房」，翌日盡享府城風味或西式自助式早餐，平日週二至週四入住還能免費報名「府城散步小旅行」，穿梭巷弄感受舊城區的美好。預訂本次專案，入住台南晶英酒店即贈高雄市立美術館被譽為「此生必看」的《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》入場券兩張。高美館亦於8月9日、9月20日推出周五音樂會，邀請旅客同時享受視覺與聽覺的雙重饗宴。