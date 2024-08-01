南北大PK！五星飯店父親節擬真蛋糕大盤點

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搶迎父親節感恩孝親商機，觀光飯店除在館內各餐廳推出父親節大餐，並順勢推出優惠住房專案，更會由館內烘焙點心坊主廚設計推出各式父親節蛋糕搶市。為以「眼球行銷」提高市場能見度，今年台北文華東方酒店、君悅飯店、君品酒店、寒舍艾美酒店、寒居酒店、遠東香格里拉、神旺普諾麵包坊，以及台南晶英酒店，各自以「爸爸在子女心中形象」或「爸爸喜歡的事物」為主題，推出造型或擬真蛋糕，以療癒、生動與逼真以廣招徠。南北五星飯店大PK、競爭激烈、「爸」氣十足！

台南晶英酒店

迎接父親節，台南晶英酒店一口設計推出三款精緻蛋糕，每款蛋糕售價1,280元。其中〈帥氣雪茄〉內餡是義式經典甜點提拉米蘇，前端則是用酥菠蘿脆粒製造出仿真度百分百的煙灰頭與火苗，底層雪茄盒則是以口感香醇厚實的巧克力蛋糕為主體，層層鋪滿榛果甘納許、70％巧克力慕斯與榛果醬，完整呈現精巧高貴的雪茄禮盒樣貌。

以金色酒瓶為造型的〈紳士品味〉，原味海綿蛋糕體內餡裹入開心果奶油與白巧克力慕斯，加入新鮮覆盆子凍與酥菠蘿脆粒增加層次感。讓人最驚豔的是裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的〈工具人老爸〉蛋糕，精細匠工與金屬色澤，模仿程度絕對會讓爸爸誤認為是惡作劇。

台北文華東方酒店

台北文華東方酒店由行政西點主廚趙崇曦以高爾夫球為靈感，打造充滿雅趣的〈高球爸爸〉父親節蛋糕。將奶茶巧克力慕斯搭配手工焦糖榛果醬、咖啡甘納許與榛果蛋糕，其中並綴以巧克力脆片的爽脆口感，標榜以多層次風味碰撞出的迷人滋味，7吋售價2,480元。

台北君悅

台北君悅點心房行政主廚陳建佑發揮創意巧思，推出超擬真〈豆漿油條蛋糕〉、每個1,288元，將白巧克力打造為瓷碗、燒餅採千層酥製作賦予酥脆口感，造型油條則以白巧克力翻模技術呈現，內餡鑲入茶香慕斯與法國70％巧克力糕體，營造滿溢的驚喜食趣。

國賓飯店〈Corner Bakery 63 〉

國賓飯店〈Corner Bakery 63 〉國賓麵包推出父親節〈醇厚可可麥卡倫蛋糕〉售價1,580元，以麥卡倫威士忌做基底，加上72％、54％的黑巧克力混合製作香濃甘納許，中間夾以麥卡倫威士忌製成的布丁，搭配日本中澤鮮奶油，提襯出橡木桶陳釀的餘韻。上方巧克力奶餡裝飾「88」字樣，營造「爸爸」專屬感，綴以自製手工金粉翹鬍子黑巧克力片展現「貴氣雅痞風」。

〈Corner Bakery 63〉 國賓麵包房推出香醇濃郁的〈醇厚可可麥卡倫蛋糕〉與〈帥蛋糕〉。圖／國賓飯店提供

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店推出以台灣烏龍茶製作的〈紳士品茗〉父親節蛋糕，用台灣在地烏龍茶製作滿盈茶香的杏仁蛋糕體，搭配四季春茶與法芙娜的吉瓦娜牛奶巧克力結合而成的慕斯，增添絲滑口感，再加入榛果巧克力脆片與花生焦糖奶油醬提升風味層次，蛋糕外型綠色分層搭配大大的「茶」字，格外吸睛，6吋1,488元，8月9日前預購並出示寒舍生活APP會員，享9折優惠。

寒居酒店

寒居酒店即日起至8月9日推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，運用咖啡微苦韻味和口感濃郁的法芙娜巧克力做平衡搭配，搭上雪茄與領結的配件裝飾，展示成熟穩重父親形象，6吋售價1,388元。

礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店推出「Daddy King」百香果茶香白酒凍巧克力蛋糕，每顆1,080元。底層舖滿香脆馥郁的牛奶巧克力爆米粒，以濃郁巧克力外層包裹杏仁蛋糕，夾心為酸甜適中的百香果果醬，搭配蜂蜜白酒凍，由外而內層層堆疊豐富口感，為一大人系甜點。，

台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉設計推出兩款造型蛋糕，〈橙香背影千層蛋糕 〉6吋、1,088元，是書本造型的千層蛋糕，外型採用匈牙利經典甜點多布斯蛋糕，由杏仁海綿蛋糕、巧克力奶油霜、香橙巧克力丁和焦糖層層交替堆疊，最上層覆蓋一片父子剪影的巧克力片，帶來綿密和脆爽的多重口感。〈雪峰愛語芝麻蛋糕 〉7吋、1,588元，以父愛如山為靈感，外型為父親牽著孩子的剪影巧克力片，環繞山形的芝麻慕斯，並點綴金箔和白色奶油霜裝飾，營造出自然雪峰與雪景的效果，象徵父愛如山。

君品酒店

君品酒店以男士禮服為靈感設計推出〈紳士老爸〉父親節蛋糕，6吋、1,280元。蛋糕主體以巧克力蛋糕結合椰子脆餅，口感溫潤有層次，內餡為巧克力慕斯與熱帶水果凍層層堆疊，入口巧克力的濃郁及水果的香氣便在口中漫延。

神旺普諾麵包坊

台北東區烘焙傳奇名店〈神旺普諾麵包坊〉推出〈伯爵爹地〉蛋糕，主打伯爵茶慕斯搭配時令果醬，層次堆疊、口感豐富，訂價980元，以帶有佛手柑香氣的伯爵茶為主軸，糅合醇厚的巧克力戚風蛋糕，佐上清新的萊姆慕斯與自製的茂谷柑果醬，內餡層次豐富。蛋糕外型以「父親牽著孩童」做為發想，使用巧克力手工雕塑為剪影裝點，搭配酥脆的馬卡龍，茶香馥郁很有質感。