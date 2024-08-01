巴黎奧運》黃筱雯遭誤判擊倒「為何不抗議」？親曝心聲：只能服從

【中時新聞網 祝潤霖】巴黎奧運中華健兒奮戰不懈，我國拳擊好手黃筱雯尋求連2屆奧運奪牌，30日出戰女子54公斤級16強賽，對決保加利亞名將、頭號種子佩洛娃，第3回合一度把對手打到牙套噴飛，卻在最後16秒時發生踩腳跌倒意外，遭場上裁判誤判認定擊倒而進入讀秒，最終她以1比4吞敗無緣晉級。黃筱雯31日在臉書吐露心聲，直言拳擊比賽禁止對裁判提出抗議，只能尊重和服從判決；她也稱讚對手實力堅強，希望大家不要去謾罵。

黃筱雯31日在臉書發文表示，第二次踏上最高殿堂，一直告訴自己要更穩定的去面對比賽，且享受舞台。「雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此！」她坦言，接受失敗，才是真正的贏家。對於這樣的比賽結果，「我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望，但也想在此說明，拳擊比賽規則中是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯」。

「選手落敗，第二難過的肯定是教練！」黃筱雯強調，上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰，謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家！

黃筱雯也提到，收到很多鼓勵的訊息，覺得很窩心，「接下來也請繼續為中華隊加油 TEAM CHINESE TAIPEI！」並感謝背後所有支持她的團隊。

網友們紛紛幫她打氣直呼「筱雯，看到妳把對方牙套都打掉了，妳已經贏了！妳是我心中的世界第一！繼續努力！我們永遠都是妳的後盾！」、「筱雯別哭，妳的表現有目共睹，繼續加油吧！永遠的台灣之光」、「我們有收看，一切都看在眼裡，筱雯和教練辛苦了，謝謝你們！」