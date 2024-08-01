巴黎奧運》林昀儒局局落後但仍直落四勝出 成功搭上八強列車

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【中時 黃邱倫】巴黎奧運桌球男單第五號種子、中華隊好手林昀儒，今晚迎戰斯洛維尼亞選手約基奇，雖然局局都落後，但小林同學的強悍攻勢依舊打得對手防不慎防，最終花了36分鐘，直落四有驚無險拿下8強門票。

林昀儒過去與約基奇交手過3次，小林同學取得2勝1敗的對戰優勢，不過最近一次交手已是多年前的事情了，因此雙方必須重新適應。

果不其然，林昀儒一上來就1比4落後，但隨即連得4分5比4反超；約基奇網上反彈幸運球追成8比8，9比9輪到林昀儒發球，靠著幸運擦邊球11比9率先開出紅盤。

第二局，林昀儒的發球局被破2比5落後，所幸立刻穩住陣腳連得3分追平；約基奇發球連續得分7比5，林昀儒也同樣保住發球分再次平手，比數來到10比10「丟士」局面，林昀儒成功破發12比10再下一城，2比0領先。

第三局約基奇被裁判認為動作過慢而給了一張黃牌，受到影響的約基奇發球局依舊被林昀儒破發4比6落後，不過約基奇隨即追平甚至反超，林昀儒成功保發連得4分10比7，手握3個局，11比7再收下此局，3比0聽牌。

第四局林昀儒還是先丟分而落後，隨即5比4超前，但他的發球動作被裁判警告，導致發球失誤。幸好林昀儒沒有自亂陣腳，再次取得9比6領先，掌握發球優勢11比7鎖定最後勝利。