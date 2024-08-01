巴黎奧運》全場喊「台灣加油」 麟洋坐著打、躺著打都拚

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【中時 陳筱琳 、 杜宜諳】巴黎奧運羽球項目31日的賽程，3組出賽的中華隊人馬都被分配在2號球場，可以連續接受場邊球迷的加油，「黃金男雙」李洋／王齊麟的比賽，到接近拿下勝利時，更是全場一起大喊「台灣加油」，讓兩人感受到彷彿在主場出賽的感覺。

李洋笑說：「在國外比賽沒有這麼誇張過，全場幫我們喊台灣加油，真的很牛！」一旁王齊麟補充：「很感動，像在主場作戰的感覺，也特別想打好比賽，回應為我們吶喊的人。」

這場比賽「麟洋」克服1局落後，連拿兩局後來居上獲勝，也是這樣的奮戰精神獲得球迷的心，比賽3局都出現過王齊麟被擠壓到坐在地上或半躺在地上回擊，球不落地、永不放棄努力回擊，雖然前兩局在這樣的纏鬥下掉分，第3局王齊麟成功討到分數，他開玩笑說：「當下就是想辦法無論如何都要回擊，我也知道我坐著對方一定鎖定我攻擊，有偷學過李洋之前在地板努力回擊的方式。」

分析比賽內容，王齊麟說：「覺得空氣很窒息。第1局大家看得出來我因為太緊張表現很爛，因為知道這場很關鍵，所以自己在失誤控制、身體控制、接發控制都變回『原本的王齊麟』，打得很綁手綁腳，輸掉第1局後，第2局是沒有退路了，算是放手一搏，感謝李洋在我崩潰時給我鼓勵、把我拉回來，很開心自己最後有頂住。」

巴黎奧運前的羽球小組賽抽籤，李洋／王齊麟不幸被抽到唯一有5隊的小組，如今4連勝、分組第1晉級，兩人坦言沒想過，「因為大陸這組劉雨辰／歐烜屹我們之前沒贏過（2連敗），日本保木卓朗／小林優吾也是近期對戰3連敗，丹麥、美國這兩對也不好打，都是做好比賽艱難的心情準備。」

順利晉級到下一階段淘汰賽，麟洋8強賽要面對世界排名第23的泰國組合蘇帕（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），雙方過去在BWF賽事交手過5次，「麟洋」勇奪5連勝。