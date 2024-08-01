鮑爾放鴿 美股紅通通 輝達飆近13％ 台積ADR漲逾7％

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美國聯準會維持利率不變，符合市場預期，主席鮑爾在記者會上釋出鴿派訊號，帶動市場情緒正向，華爾街股市31日開高走高，道瓊工業指數在利率決策出爐前便已抽高300點，出爐後進一步擴大至455點，但隨後自高位滑落，收盤僅升約100點，晶片股和科技股普遍走升，帶動那斯達克指數最多漲3.19％，收盤漲幅稍見縮窄，費城半導體指數則強勢上漲7％。

道瓊工業指數上揚99.46點，或0.24％，收在40,842.79點；標普500指數上漲85.86點，或1.58％，收報5,522.30點；那斯達克綜合指數勁揚451.98點，或2.64％，收17,599.40點；費城半導體指數大漲343.03點，或7.01％，收5233.18點。

政經方面，聯準會周三結束為期二日的利率決策會議，會後宣布維持基準利率在5.25％至5.5％的區間，決策聲明中提到，美國經濟活動持續以穩固步伐擴張，職位增長放緩、失業率攀升，就業和通膨目標邁向更加平衡，惟風險仍存，因此重申，在有信心能讓通膨回落至2％目標前，官員們不認為適合降息。

聲明中雖未針對未來的走向釋出線索，不過，聯準會主席鮑爾在會後記者會上稱，降低政策限制性程度的時刻正在到來，在9月的會議上，降息可能會是選項，考量經濟情勢，可以想像出現零次到多次降息的不同情景。

日本方面，日銀周三宣布升息，將利率由原本的0％至0.1％，升為0.25％，成為日本自2008年以來利息最高的一次，並也同時公布將縮減巨額債券購買計畫。

數據方面，聯準會公布利率決定前，美國數據機構ADP公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，該報告顯示，美國7月民間企業就業人數經季節調整後，由6月的15.5萬個放慢至12.2萬個，遜於預期的15萬個，為連續四個月下滑，且創2月以來最低水準，顯示勞工需求呈放緩跡象，其中，多個產業削減職位，包括專業服務、資訊及製造業，而裁員主要集中於小型企業。

諸多的降息利好消息推動美債殖利率全線下行，美國10年期公債殖利率最多回落10.9個基點，報4.034％，對利率敏感的2年期美債殖利率則降10.2個基點，報4.257％。

大宗商品方面，哈馬斯領導人遭暗殺身亡，恐牽動中東地緣政治衝突，伊朗傳出可能會對以色列進行報復性打擊，市場避險情緒升溫，黃金漲逾1.6％，為3月以來最大月度漲幅，油價亦快速拉升，抹平本周稍早的跌幅，紐約期油急彈4.26％，每桶收報77.91美元，布蘭特原油漲3.39％，收報80.72美元。

個別股份中，輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，分析師看好該公司資料中心業務將繼續貢獻未來5年的大部分成長，維持「增持」評等，並將目標股價設定為144.00美元，較周二收盤價高出38.8％。輝達盤中一度急飆14.1％，高見118.34美元，收盤仍揚升12.8％，收報117.02美元，市值單日增加3,290億美元。

超微於周二美股盤後公布上季財報，不僅營收及獲利優於預期，且人工智慧（AI）晶片的銷售持續增長，本季財測亦亮眼，周三收盤勁揚4.36％，收報每股144.48美元。

另外，有報導稱拜登政府計劃在8月出台新規定，阻止外國向中國晶片製造商出口半導體製造設備，不過日本、荷蘭和南韓等盟國的出口將不受新規定約束，帶動艾司摩爾ADR抽升8.93％，來到每股937.05美元，台積電ADR亦漲7.37％，收報165.93美元。

龍頭科技股31日普遍收紅，亞馬遜收漲5.27美元，漲幅2.90％，收報186.98，為漲幅最大道瓊成分股，Meta揚升11.64美元，漲幅2.51％，收報474.83美元；蘋果上漲3.28美元，漲幅1.50％，收報222.08美元；Alphabet上揚1.29美元，漲幅0.75％，收報173.15美元；微軟則黯然收黑4.57美元，跌幅1.08％，收418.35美元。

台股ADR方面，日月光ADR上漲0.31美元，漲幅3.20％，收報9.99美元；聯電ADR攀升0.95美元，漲幅12.72％，以8.37美元作收。