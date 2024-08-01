前往主要內容
工商時報LOGO

巴黎奧運》戴資穎最後一舞「早料到結局」：伊瑟儂說贏我她很難過

  • 中時
巴黎奧運止步羽球女單小組賽，戴資穎難掩遺憾心情，在場上哭成淚人兒。圖／杜宜諳
巴黎奧運止步羽球女單小組賽，戴資穎難掩遺憾心情，在場上哭成淚人兒。圖／杜宜諳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時 陳筱琳 、 杜宜諳 】背負著許多球迷期待的羽球女單名將戴資穎，巴黎奧運是她在五環殿堂「最後一舞」，坦言在來巴黎奧運前還有受其他的傷，無奈時間沒辦法長到可以讓她復原，小組賽第2場19比21、15比21不敵泰國好友伊瑟儂，也無緣晉級到下一階段淘汰賽，小戴在場上致意時就已哭成淚人兒。

中華代表隊參賽項目（點選看賽程、最新賽況、花絮）

「這樣的結局算是我預料中的事情，但是我感到可以在場上比賽，其實已經很好了，本來覺得自己應該是沒有辦法上場比賽。」戴資穎一邊擦著眼淚一邊說，也透露來到巴黎奧運前還有受其他傷，休息的時間沒辦法長到可以讓她復原，「看到籤表時就大概知道情況會如何，伊瑟儂也知道我狀況其實不是很好，所以她在我們擁抱致意時說覺得贏我她很難過。」

比賽中許多死忠球迷不停為戴資穎加油，比賽結束後也高呼「小戴我愛妳」，小戴感謝球迷支持，也知道很多人都是1年前就決定好要來巴黎幫她加油，也有許多人跟她說相信她會拿到冠軍，「我的巴黎奧運就這樣結束，覺得蠻難過的，也很開心可以有這樣的跑動。畢竟這是我這幾月來比較好的情況，感謝林瀛洲醫師跟我的團隊，大家幫我很多，我因為身體狀況情緒沒有很好，大家比我還要正面、沒有放棄我，我心想：『大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄自己。』」

連兩屆奧運都和伊瑟儂過招，上次東京奧運小戴在8強賽獲勝，最後也獲得銀牌，這次因為身體狀態不在最佳飲恨，她也祝福道：「希望伊瑟儂可以贏到最後。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 打入輝達供應鏈 這檔帶量攻漲停 逾2.3萬張排隊等買

  2. 中東緊張 海運業撿到槍 運價還會漲？

  3. 納智捷7月領牌續破千 限時全面開放一般大眾試駕

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。