巴黎奧運》戴資穎最後一舞「早料到結局」：伊瑟儂說贏我她很難過

【中時 陳筱琳 、 杜宜諳 】背負著許多球迷期待的羽球女單名將戴資穎，巴黎奧運是她在五環殿堂「最後一舞」，坦言在來巴黎奧運前還有受其他的傷，無奈時間沒辦法長到可以讓她復原，小組賽第2場19比21、15比21不敵泰國好友伊瑟儂，也無緣晉級到下一階段淘汰賽，小戴在場上致意時就已哭成淚人兒。

「這樣的結局算是我預料中的事情，但是我感到可以在場上比賽，其實已經很好了，本來覺得自己應該是沒有辦法上場比賽。」戴資穎一邊擦著眼淚一邊說，也透露來到巴黎奧運前還有受其他傷，休息的時間沒辦法長到可以讓她復原，「看到籤表時就大概知道情況會如何，伊瑟儂也知道我狀況其實不是很好，所以她在我們擁抱致意時說覺得贏我她很難過。」

比賽中許多死忠球迷不停為戴資穎加油，比賽結束後也高呼「小戴我愛妳」，小戴感謝球迷支持，也知道很多人都是1年前就決定好要來巴黎幫她加油，也有許多人跟她說相信她會拿到冠軍，「我的巴黎奧運就這樣結束，覺得蠻難過的，也很開心可以有這樣的跑動。畢竟這是我這幾月來比較好的情況，感謝林瀛洲醫師跟我的團隊，大家幫我很多，我因為身體狀況情緒沒有很好，大家比我還要正面、沒有放棄我，我心想：『大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄自己。』」

連兩屆奧運都和伊瑟儂過招，上次東京奧運小戴在8強賽獲勝，最後也獲得銀牌，這次因為身體狀態不在最佳飲恨，她也祝福道：「希望伊瑟儂可以贏到最後。」