巴黎奧運》周天成霸氣大吼 盼帶動中華隊氣勢往上走

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時 陳筱琳】羽球男單好手周天成31日在巴黎奧運羽球男單小組賽最後一場直落二以21比18、21比13直落二解決香港李卓耀，確定在小組賽兩戰全勝、I組第1身分闖進羽球男單16強，比賽結束當下他振臂大吼，期待帶動中華隊士氣，大家一起拚。

賽後被問到大吼的心情，周天成解釋：「覺得就是氣勢吧！覺得整個中華隊都需要這樣的士氣吧！大家在這個正式舞台奮戰時刻，不管是後勤、還是選手、教練大家都需要這個氣勢往上走。我們都會看每個項目大家狀況如何，希望整個中華代表團大團隊氣勢要提起來，感覺這次特別艱難，大家加油、我也加油！」

今天的羽球3組出賽的中華隊人馬都被分配在2號球場，也收到場邊許多觀眾的加油，周天成說：「感謝主讓中華隊選手集中在同一個場地，不分你我一起去奮戰。」

周天成和小組賽前一場墨西哥對手加里多都是經歷大病回到場上的生命鬥士，周天成也說：「今天能回到場上就已經感謝神了，我把勝利榮耀歸給神。我能夠贏球就是用生命去打球，不管輸贏都是這樣的心態。

周天成也說，在選手村遇到中華隊選手大家都會互相打氣，現在就是站好自己位子努力爭取佳績，16強賽不管打誰，自己一定要準備好，「因為對手也還沒出來，自己把心態擺好，恢復做好，為明天比賽好好去準備。」