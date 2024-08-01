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巴黎奧運》中華隊首面獎牌來了 吳詩儀逆轉勝闖進準決賽至少保銅

確定獎牌入袋 吳詩儀力拚升級成色：這是一定的

  • 中時
吳詩儀（右）在巴黎奧運拳擊女子60公斤級8強賽勝出，晉級4強確定為中華代表團進帳獎牌。圖／杜宜諳
吳詩儀（右）在巴黎奧運拳擊女子60公斤級8強賽勝出，晉級4強確定為中華代表團進帳獎牌。圖／杜宜諳

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【中時 毛琬婷】巴黎奧運開幕後第5天，中華代表團終於確定有獎牌進帳，吳詩儀在拳擊女子60公斤級8強賽，以4比1擊敗厄瓜多女將艾絲皮諾薩，晉級4強也確定至少銅牌入袋，4強賽將碰上中國大陸楊文璐，接下來她目標明確，就是要把獎牌成色升級，力拚改寫隊史奧運最佳成績。

「很開心。」吳詩儀賽後表示，今天自己在場上並不是想著奪牌的問題，只是想把比賽打好、不想輸給對方，「就是把我練習的發揮，教練也給我適時微調。」第一回合打完吳詩儀還些微落後對手，但她第二回合火力全開要回領先，第三回合靠著意志力把比賽拿下。

教練柯文明指出，吳詩儀在第一回合還比較放不開，原本設定先發制人的戰術沒有做出來，但第二回合很快就有做到教練指令，「這位選手是南美洲的，力量特別大，多少給她造成一些壓力，但能進4強也證明她有把平時訓練累積的實力展現出來。」

確定為中華代表團在巴黎奧運進帳獎牌，接下來師徒倆目標一致，就是要把獎牌成色升級，柯文明說：「我們要往前，對4強賽非常有信心，希望她能往決賽去走。」

吳詩儀也表示，升級獎牌成色是一定的，「努力這麼久，就是希望最好，上台拿出最好表現，不管最後結果是怎樣，我都會把這一切化成很好的經驗，繼續下去。」

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