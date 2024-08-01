鮑爾透露9月有望降息 Fed傳聲筒曝會後聲明藏玄機

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聯準會於31日結束為期二日的利率決策會議，會後宣布維持利率不變，主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上指出，目前正逐漸接近適合降息的時間點，在9月的會議上，降息可能會是個選項，有「聯準會傳聲筒」之稱的知名記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文稱，雖然當局維持利率不變，但本次聲明顯示官員們做出了重大轉變。

聯邦公開市場委員會（FOMC）於31日決議，將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25％至5.50％，並於會後釋出聲明，本次聲明對於通膨的描述略有調整，不同於前次稱通膨「依然強勁」（remained strong），本次聲明指出通膨有所放緩（moderated）、降低通膨取得了「一些進展」（some further progress）。

另外一個明顯的不同的則是針對風險的形容，6月會議的聲明強調，當局「高度關注通膨風險」，本次則改稱當局「關注兩大任務（即通膨與就業目標）的雙重風險」。

素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯對此指出，自兩年前為對抗高通膨而開始升息以來，本次聲明為聯準會首次平等地對待就業和通膨兩方面目標，此等轉變意味著，通膨可能不再是降息的障礙。

在利率前瞻指引方面，本次聲明維持今年1月的指引不變，內容重申，在對2％通膨目標更有信心以前，官員們認為不適合降息。

在會後記者會上，主席鮑爾談到，聯準會始終專注於實現就業和物價的雙重目標，過去兩年中，這兩項任務取得相當大的進展，目前勞動力市場趨於平衡、失業率保持在較低水平，通膨率則從7％的峰值，大幅下降至2.5％。

鮑爾進一步解釋，25歲至54歲族群的勞動參與率上升，加上移民的強勁成長，使勞動力市場的供應增加，帶動過去幾年就業強勁成長，名目薪資成長亦在過去一年中有所緩和。整體來看，一系列廣泛的指標顯示，勞動力市場狀況已恢復到疫情前的水平。

對於未來的利率走向，鮑爾首先指出當局將逐次會議做出決定，過早或過度減少政策限制，皆可能會導致通膨方面取得的進展逆轉；而過晚或過少減少政策限制，則可能會過度削弱經濟活動和就業，因此FOMC會仔細評估最新數據，亦會考量不斷演變的前景和風險平衡。

在問答環節中，鮑爾表示，FOMC的普遍觀點是，目前已逐漸接近適合降息的時刻，但「尚未完全達到那個時機」，他進一步指出，如果通膨快速下降、大致符合預期，且經濟成長保持相對強勁，那麼在9月的貨幣政策會議上，降息便可能會是個選項。

當被問及今年可能的降息次數時，鮑爾則語帶保留稱，未來的路徑將取決於經濟的演變情況，可以想像從零次降息到數次降息的情景，完全都將取決於經濟的更迭。