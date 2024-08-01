8／1盤前｜8月除息秀！1,600億活水來 10檔高殖利率加持 3檔超過6％

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●美股超級財報周總算有科技巨擘股價正面反應，超微（AMD）上季營收與獲利亮眼，第三季財測逾市場共識而帶動美股周二股價盤後大漲。知名外資分析師陸行之直呼，繼去年輝達（NVIDIA）救「T同學」（即台積電），就看是否輪AMD擔綱救援大將。

●美股財報終於捎來正面訊息，超微（AMD）資料中心營收翻倍，帶動其盤後大漲逾7％，助攻台股7月31日再演開低走高，終場小跌24點收22,199點，成交量縮減至5月22日以來最低的3,882億元；月線終止連五紅、下跌3.62％，為2023年1月以來最大跌幅，但今年以來上漲4,268點或23.81％，漲幅為全球主要股市第一。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清指出，投資人持股信心不足，研判即便短線反彈啟動，至23,000點整數關卡仍會略有壓力，台股真正止跌回升須待8月中旬過後，屆時上市櫃及輝達財報全數出爐、美國大選及聯準會利率政策塵埃落定，搭配蘋果新機拉貨利多，底部才有機會確立。

●時序進入8月，統計上市櫃將有136家接力除息，法人認為，短線台股回檔、資金部位再調整，高殖利率股可望再度吸引買盤進駐，包括晶采（8049）、邁達康（9960）、亞弘電（6201）等殖利率仍有5％以上水準，填息力道備受市場關注。

●台股第二季財報陸續登場，雖然目前僅有85家公告第二季財報，但挾著訂單暢旺利多，已有高達七家的單季每股稅後純益（EPS）繳出歷史新高的成績單。

●金融股挾邁入股息入帳高峰、9月美股降息可望帶來債券損失回沖、美國金融股大漲等三大利多，吸引外資狂加碼，7月買超上市金融股近335億元，光是國泰金、富邦金及兆豐金三大金控指標股就超過333億元，推升金融類股指數逆勢拉出長紅棒。

●哈瑪斯稱領導人在伊朗遇刺身亡將誓言報復，海運業評估，此事件恐使得紅海危機升溫更複雜難料，短期難見和緩跡象，貨櫃海運現行繞道好望角模式將持續，意味過剩運力被吸收，運價有撐。根據貨代業者的報價，8月1日歐洲線運價小跌，美國線運價則挺住。

●窄基指數生效，金管會7月31日指出，由於大小台指期已達窄基指數標準，臺灣期貨交易所已接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知美系外資不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX），金管會評估影響有限，但會持續推動三措施因應。

●IC設計龍頭聯發科進軍AI加速器領域，執行長蔡力行強調，聯發科為邊緣AI最佳夥伴，並以更尖端技術、3奈米製程節點追求SoC（系統單晶片）的功耗及效率。他同時表示，10月將揭露今年天璣9400旗艦系列晶片，完美配合市面多數大型語言模型，並對旗艦機營收年增超過5成相當具有信心。

●聯發科執行長蔡力行指出，市場需求平穩，三大產品線與上季差異不大，第三季合併營收介於季減3％至季增4％；市場擔憂，5G手機晶片下滑，旺季不旺行情恐再度上演。不過蔡力行強調，全年美元營收將年增14％～16％，毛利率介於46％～48％。

●經濟部長郭智輝31日表示，經濟部正與日本洽談在當地設立科學園區，將日本發展半導體的企圖及當地本身具備的優勢，與台灣製造優勢相結合，並延攬菲律賓和越南僑外生到台灣讀書2年、工作4年，熟悉國內企業文化和決策模式後，向外擴散，協助台商加快國際布局，帶動台灣經濟未來10年、20年成長發展。

●中研院經濟研究所31日上修今年實質經濟成長率預測至3.88％，較前次預測增加0.86個百分點，是截至目前國內外經濟研究機構預測台灣經濟成長率最高，主要因素來自上半年全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，經濟成長優於預期。

●引兄弟資金、壯大投信，金管會已有招。投信業者已向金管會建議，可鬆綁投信基金管理辦法第10條，即旗下所有基金投資不得逾單一公司發行股份的10％，若全委代操與基金分計額度，將可引導壽險資金委託投信代操，急速壯大投信規模。

●8月新制上路。為保障租屋權益，內政部自1日起提供免費租屋糾紛法律諮詢，同時也開辦今年度住宅補貼，包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，符合一定所得及財產以下家庭即可申請。住宅補貼可搭配新青安貸款，在台北市最高貸款額度可達1,250萬元。

●素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國7月民間就業人數僅增加12.2萬人，增幅創六個月來最低，勞工薪資成長幅度也改寫三年新低，為勞動市場降溫再添例證，連帶推升美國聯準會（Fed）短期內降息機率。

●日經亞洲報導，日本大型企業在2024財年的資本支出將連2年寫下新高，達到33.37兆日圓。隨著電動車相關軍備賽升溫，汽車產業超越電子業，成為2024財年最大的資本支出產業。

日經統計869家上市或資本額在1億日圓以上公司數據，調查發現，大型日企在2024財年資本支出大幅增加15.6％，達33.37兆日圓，連續第2年創新高。

●全球最大記憶晶片製造商三星電子（以下簡稱三星）7月31日公布第二季營業獲利是去年同期的近15倍，因AI帶動記憶體晶片需求強勁從而推高晶片價格。其看好AI下半年繼續帶動晶片需求，8層與12層堆疊HBM3E將在下半年開始陸續出貨。

●美元利率高、全球股市多頭，讓金融業上半年「賺翻」。據金管會統計，銀行、保險、證券上半年合計稅前獲利達6,062億元，創同期新高，年增2,314億元或62％；7月台股一度站上24,000點，加上進入股利發放旺季，金融三業獲利今年「坐二望一」，挑戰全年稅前賺9,366億元的史上新高。

●根據國際數據資訊IDC最新預測顯示，2024年全球生成式人工智慧（GenAI）智慧型手機出貨量將年增363.6％，達到2.34億支，預計將占2024年智慧型手機整體市場19％，智慧型手機產業未來必將發生變革。

●中華精測31日召開營運說明會，總經理黃水可表示，今年上半年營運成果符合預期，進入第三季傳統旺季將受惠自製探針卡、高階封裝的測試載板訂單同步回籠，業績可望優於第二季，今年整體符合公司原先預期，季季走高，且全年營收呈現雙位數成長。

●統一超商受惠台灣、菲律賓7-ELEVEN加速展店，以及轉投資康是美、星巴克等表現亮眼，7月31日公布上半年財報奏捷，合併稅後純益約73.88億元，較去年同期增加16.19％，歸屬於母公司稅後純益63億元，較去年同期增加17.23％，每股稅後純益（EPS）6.06元，皆創下歷史新高。

●日本銀行（央行）31日開會後決定升息15基本點，幅度超出市場預期。日銀並提出縮減購買日本公債計畫，預期未來幾年日本通膨率將維持在2％目標附近。因日銀總裁植田和男會後發表更鷹派的言論，加上日銀開始讓大規模貨幣寬鬆措施逐步退場，專家預期，日銀10月還將再度升息。

值得注意的是，日銀宣布升息後，日圓快速走升，兌美元匯率31日晚間8時許一度升破150關口，最高報149.78，當日升值逾1.6％，創3月中旬以來新高。日經225指數也上漲1.5％收39,101點，連續三個交易日收紅。至於日本10年期公債殖利率則上升6.4個基本點至1.061％。

●美國聯準會（Fed）訂台北時間8月1日凌晨發布政策聲明，9月開啟降息循環已是市場共識，原本預期Fed今年不降息的高盛，也在決策前夕改口今年可能降息2次。

●AI晶片二哥超微（AMD）30日公布第二季業績，AI晶片需求刺激上季淨利年增近9倍，且資料中心營收激增逾一倍，加上本季財測優於市場預期，帶動超微股價大漲。

●企業買辦公室自用兼置產風氣興盛，資金流入商用不動產。據信義全球資產統計，今年上半年有27棟台北辦公大樓添億元級交易，總交易金額達175億元，隨辦公室躍升熱門產品，企業布局策略朝向小換大、舊換新，由租轉買意願也明顯提高。

●美國政府對中國的新一輪關稅政策原定於8月1日上路，其中最受關注的是100％電動車進口關稅，如今宣告生效時間將延期至少兩周。美國貿易代表署（USTR）表示，目前正在檢視逾千份涉及加徵關稅的意見，預期8月才會擬定最終決定。（中性看待）

●AI伺服器助威，台達電（2308）寫史上最強第二季，單季每股稅後純益（EPS）3.83元，並同步拿下單季歷史次高的桂冠，表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元，另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板，同登歷年同期新高。

●量測設備廠商致茂（2360）31日召開法說會並公布第二季財報。董事長黃欽明表示，第二季半導體測試設備營收為18.69億元，首度超過電力電子相關測試設備的17.36億元。整體而言，致茂認為下半年表現優於上半年。而隨著半導體測試設備出貨量增加，未來毛利率也會隨之提升。

●中東衝突升級，避險情緒升溫，加上美聯準會將宣布利率決策，市場預期降息將至，雙雙推動金價走高，周二現貨黃金短線大幅攀升，COMEX黃金期貨漲1.2％，帶動7月31日台股黃金概念股走高，包括佳龍（9955）、金益鼎（8390）等紛紛走高，ETF中，貴金屬相關的期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）等也皆跳空勁揚。

●智原（3035）法說會之後，凱基投顧指出，智原持續取得先進製程／封裝專案，委託設計服務（NRE）營收將在未來數個季度保持強勁，全年目標至少可獲取七個專案，升評「買進」；美銀、滙豐、瑞銀證券等也是全部給予「買進」投資評等，樂觀派推測合理股價直逼500元。

●友達（2409）7月31日舉行法說會，第二季合併營業額743.3億元，季增25％，年增17.4％，本業轉盈，但因認列地震損失，稅後淨損2.3億元，基本每股損失0.03元。展望第三季，董事長彭双浪表示，智慧移動事業營收和第二季相當，垂直場域事業受能源事業波動影響，第三季會下降，而顯示事業營收第三季還是會成長。整體來看第三季營收還是會成長，但是旺季效應不明顯。（中性看待）

●鑽石碟供應商中砂（1560）7月31日召開法說，下半年大客戶3奈米需求旺、記憶體客戶增加帶動，鑽石碟月產能年底將提升至5萬片、毛利率逐季向上。管理層透露，隨著再生、測試晶圓打入IDM業者，力拚年底鑽石碟通過驗證，為營運添成長動能。中砂第二季合併營收17.3億元，季增8.5％、年增9.9％，毛利率31.6％，較上季微幅減少0.8個百分點，每股稅後純益（EPS）1.75元。累計上半年合併營收33.3億元，年增6％，毛利率32％，EPS 3.52元。

●晶圓代工大廠聯電（2303）7月31日召開線上法說，第二季稅後純益137.9億元，較上季成長31.88％，毛利率達到35.2％，第二季營運表現優於市場預期；聯電預期第三季晶圓出貨量季增4～6％，稼動率估將回升至近70％，ASP（平均售價）則持穩，但受折舊增加及電費上漲影響，毛利率估將維持35％上下水準，市場法人預期，聯電第三季可望維持營運成長表現。（中性看待）

●華擎（3515）第二季受惠通用型伺服器出貨動能回溫，業績逆勢走揚，毛利率及營益率等雙率同步走揚，惟因第一季時有高基期的業外挹注，影響第二季獲利呈季減走勢，不過仍較去年同期大幅回神、每股稅後純益（EPS）2.17元。

●東鋼（2006）上半年營收302.81億元，年增2.87％，稅後純益22.56億元，年增1.53％，EPS 3.09元比去年的3.04元小幅增加。對於今年全年表現，東鋼表示，目前整體鋼鐵市場偏弱，下半年還要繼續努力，不過該公司有比較大數量的鋼筋未交單，所以下半年出貨都還是穩定，H型鋼採經銷商制，上半年出貨跟去年差不多。（中性看待）

●豐達科（3004）第二季營收8.66億元，比起第一季增加3.71％，雖然稅後純益0.94億元、季減9.62％，但比去年同期增加62.07％，EPS也年增58.72％。豐達科上半年營收17.01億元，年增20.70％，稅後純益1.98億元，比去年同期大增59.24％，EPS 3.65元，優於去年同期的2.36元，並創新高。

●大陸折疊手機布局商機持續推展、升溫，南寶（4766）碳纖複合材打入汽車、筆電等產品，並跨入陸系摺疊機供應鏈，下半年開始出貨；永捷（4714）也因可撓式HC材料取得三款新機種認證，伴隨新單挹注，出貨動能推進看俏。鼎基（6585）去年高機能薄膜用於手機內部隔絕材料，打入蘋果IPHONE供應鏈，帶動電子營收比推進至9.3％。第三季邁入電子產品出貨旺季，搭配高毛利產品醫療、車用訂單持穩拉升。

●智崴資訊（5263）橋科一期廠房新建工程7月31日動土，正式啟動20億元投資計劃，進一步擴大在全球主題樂園大型高階遊樂設備市場的競爭力。

●德淵（4720）因景氣回溫及新興市場、利基新品推展，上半年營收年增11％。瞄準歐美、大陸電動車等特化需求與環保利基應用升溫，加上東協市場活絡增長，營收、獲利加速衝刺。

●大江（8436）受惠歐美訂單穩定，中國大陸客戶貢獻略增，第二季稅後淨利2.7億元，季增翻倍達112.59，年增29.79％，毛利率43.48％，EPS2.43元，累計上半年EPS達3.52元。法人預期，大江今年營收成長先蹲後跳，全年表現高於去年，每股稅後盈餘有機會重回8元以上。

●工業電腦龍頭研華（2395）7月31日舉辦法說，董事長劉克振指出，雖然上半年受景氣復甦不如預期，導致業績衰退，但預料最差谷底已過，北美、中國大陸等主要市場B/B值已回到1以上，且邊緣AI持續發酵，預估下半年營運逐季成長，2025年營收將有雙位數增幅。

●台光電（2383）第二季營收154.5億元，稅後淨利24.3億元，每股稅後盈餘（EPS）7.08元，營運表現創下公司成立以來的單季歷史新高。台光電上半年累計營收283.5億元，營業毛利率28.1％，營業利益率19.3％，稅後淨利率17.6％，EPS 12.83元，也同時創下歷史同期新高的營運佳績。

●竹陞科技（6739）舉辦上櫃前業績發表會，受惠於AI、HPC、HBM帶動的半導體強勁需求及客戶持續擴廠效應，第一季每股稅後純益（EPS）0.88元。竹陞已通過上櫃審議，預計在9月初掛牌上櫃。總經理方泰又表示，受惠於記憶體大廠擴產、晶圓廠擴廠，今年營運可望創新高。

●近日中國大陸中央政治局會議聚焦「活絡擴大內需」，市場期待後續有政策利多出台，吸引資金流入，激勵跌深的陸港股市7月31日同步出現底部翻揚漲勢；在證交所交易的ETF漲幅前十高，也全由陸港股包辦，漲幅均超過3％～4.6％，出現許久未見的榮景。

●台股於7月寫下24,416點歷史新高，外資卻也趁著台股來到高點大提款3,502.55億元，僅次於109年3月史上最大單月賣超3,591.2億元；惟難能可貴的是，外資7月鎖定18檔電金傳大型股加碼，帶動其中15檔個股逆勢上漲，表現優於大盤下跌3.62％。

利空因子：

●以哈衝突以來，爆發最高級別政治官員遭暗殺。伊朗背後撐腰的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯政治領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日被刺身亡，哈瑪斯直指是以色列所為並誓言展開報復。中東「更接近全面戰爭」的局勢急遽升溫，油金資產價格大漲。

●美股拖累台股31日以小跌作收，新台幣匯率也面臨33元保衛戰。對美元匯價跟著股市開低，早盤一度摜破32.9元，中央銀行進場後守穩在32.9元下方，午後外資回頭，加上出口商月底拋匯，終場美元匯價收在32.836元、小升1分，整個7月新台幣狂貶3.86角或1.18％。

●為了在先進科技壓制中國大陸快速崛起，美國近期在晶片領域針對中國大陸的封堵動作可謂一波接一波。31日傳出，美方將在8月推出新規，禁止部分國家向中國大陸晶片製造商出口生產設備，台灣出口或將受到影響。但日本、荷蘭和韓國的晶片製造設備業者則可獲豁免。

●微軟公布第四財季（4月至6月）獲利與營收均呈兩位增幅，但投資人期待最高的雲端業務不符預期，衝擊股價31日早盤一度小跌0.83％。

●主計總處31日公布第二季GDP概估，雖然資本形成年增率創近11季新高，但出口擴增力道遠低於預期，以致第二季經濟成長率僅5.09％，不如原預測5.18％，勉強保五。若下半年預測不變，今年經濟成長將下修至3.91％，經濟情勢尚屬穩定向上。

●台股回檔、颱風釀災，加上政府嚴查新青安違規，持續逾半年的房市熱潮略見降溫，各大房仲業者7月旗下門市交易普遍較6月減少近1成，不過仍優於去年同期1成以上，預期第三季淡季及農曆民俗月效應，加上去年下半年房市轉熱、基期較高，未來房仲成交量不容易出現連續性雙位數年增表現。

●歐元區7月整體通膨率2.6％，相較前月略為加溫且超出預期，所幸被視為最大隱憂的服務業通膨放緩。通膨意外升溫，可能讓歐洲央行（ECB）官員決策傷腦筋，為市場預期的9月降息添變數。

●連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）上季營收萎縮，且同店銷售連續2季下滑，其中中國同店銷售縮幅達14％，不過淨利符合分析師預期，緩解市場憂慮，帶動股價上揚。

7月31日美股早盤星巴克股價大漲逾4％，報79.45美元。不過今年截至7月30日收盤，股價累計大跌將近21％，表現遠遜於大盤。

●大陸統計局31日公布今年7月份製造業採購經理人指數（PMI），數據較6月份下降0.1至49.4，符合市場預期，但已連續第三個月位於50景氣分水嶺下方。分析認為，7月PMI指數在榮枯線下小幅下降，顯示大陸經濟仍有下行壓力，要高度重視需求收縮問題。

●光寶科（2301）液冷散熱布局初步底定，光寶科總經理邱森彬7月31日在法說會上透露，Sidecar已順利取得輝達（nVIDIA）全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

受到消費性市場市況不佳以及部分產品生命週期告終影響，光寶科第二季營收333億元呈年減10.7％，單季稅後純益31億元，EPS 1.36元。另上半年累計營收621億元，亦小輸去年，呈年減13.16％，稅後純益77.23億元，換算EPS為2.4元，經董事會決議，第二季擬派發每股現金股利2元。

●欣興（3037）董事會已通過上半年財報，累計上半年獲利年減37％，每股稅後純益2.65元，董事會也核准2025年度資本支出約186億元，包含載板廠投資85億元、台灣廠及泰國廠PCB投資85億元，累計泰國新廠去年跟今年通過的資本支出，合計已逾80億元，產品將鎖定模組、遊戲機及汽車板為主。

●燁聯（9957）、華新（1605）、唐榮（2035）等不鏽鋼廠8月新盤，全部採議價方式進行，據下游業者轉述，實際上鋼廠304系每噸下跌1,000～1,500元，316L及430系則維持平盤，符合先前預測的平低盤。業者認為，接下來將進入農曆7月，8月的內銷狀況不會太好，期待9月聯準會實施降息，帶動不銹鋼市場復甦。

●聯亞（3081）召開線上法說會並公布第二季財報，由於高單價產品出貨量提升，第二季毛利率回升至14.58％，儘管連六季赤字，但第二季虧損幅度收斂，累計上半年每股稅後淨損0.77元，聯亞拚本季營收回升至第一季水準，據此推算，相當於季增18％。（中性看待）