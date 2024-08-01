8／1群益早安｜全球財經時事深度解說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

https://www.youtube.com/embed/Lc6QU80mO70?si=fNrlCFXzDpmw2Ms_

《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.央行之日！

2.情緒逆轉！

FOMC會議聲明偏中性

●聯邦基金利率的目標區間維持在5.25％至5.5％。

●近期經濟活動繼續穩步擴張。就業成長放緩，通膨過去一年已放緩但仍然有點高企。實現2％的通膨目標取得了一些進一步的進展。

●將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。

聯準會主席鮑爾給出重要訊號

●降息前景：最快將在九月降息，必須權衡風險。現在並沒有考慮降息50個基點，會議紀錄將顯示FOMC與會者們對於降息幅度的討論範圍。

●通膨：目前通膨下降的情況好於2023年，且範圍更廣泛。由於獲得良好數據，我們關於通膨朝著目標2％繼續回落的信心增長。

聯準會主席鮑爾給出重要訊號

●就業：勞動市場面臨的下行風險其實偏低。

●總統大選：絕對認為潛在的聯準會九月降息與政治因素無關。不會根據美國大選的結果來決定FOMC政策。

●數位貨幣：FOMC根本就沒有討論聯準會數位貨幣問題。沒打算就這個問題與國會山莊討論。

日本央行不意外的意外升息

●日本央行以七比二的投票比例通過利率決議。將利率升至0.25％，升息幅度0.15％。

●每月購債規模減少4,000億日圓，將不再提供購債範圍而是指定金額，八月開始生效。

日本央行行長鷹派發言

●日本經濟正在復甦，預計工資持續增長將支持消費。

●相信薪資上漲趨勢將會持續，通膨將在下半年接近目標。

●適時、可預見地減少購債規模是合適的。

●如果當前經濟跟物價前景得以實現，將繼續升息。

購債規模將逐步下調

●預估到購債規模到2026年一季降至每月三兆日圓。

●將在每季宣布購債規模，將根據需要調整購債計畫。

日本最新經濟預測

●下調2024年經濟&核心通膨預期值。

●上調2025年核心通膨預期值。

META2024財年第二季財報亮眼

●營收390.7億美元，同比+22％，預估383.4億美元，廣告收入383.3億美元。

●經營利潤148.5億美元，預估145.9億美元。

●營業利益率38％，上年同期29％，預估37.7％。

●每股純益5.16美元，上年同期2.98美元，預估4.72美元。

META2024財年第三季以及全年財測佳

●第三季預計營收385億美元至410億美元，預估391.6億美元。

●全年預估預計資本支出370億美元至400億美元，此前預計350億美元至400億美元，預估375.3億美元。

QCOM2024年第三季財報佳

●調整後每股收益2.33美元，上年同期1.87美元，預估2.24美元

●經調整營收93.9億美元，同比+11%，預估92.1億美元

●調整後運營收益30.2億美元，同比+20%，預估29.5億美元

QCOM2024年第四季財測佳

●預計營收95億美元至103億美元，預估97億美元（彭博綜合預期）。

●預計調整後每股收益2.45美元至2.65美元，預估2.45美元。

ARM2025財年第一季財報超乎預期

●調整後每股收益40美分，估計34美分

●總收入9.39億美元，預估9.054億美元。

●調整後營運費用4.67億美元，預估4.803億美元。

●調整後營業收入4.48億美元，預估3.96億美元。

●調整後營業利益率47.7%，預估43.5:Bloomberg％。

ARM2025財年第二季財測不如預期

●預計營收為7.8億至8.3億美元，預估為8.062億美元（彭博共識）。

●預計調整後每股收益23美分至27美分，預計27美分。

●預計調整後營運費用約5億美元，預估為4.727億美元。

ARM2025財年財測也不佳

●調整後每股收益仍為1.45美元至1.65美元，預計為1.56美元

●預計營收仍為38億至41億美元，預估為40億美元

●仍預計調整後營運費用約20.5億美元，預估為20.5億美元

日、韓、荷對華晶片出口新規可能排除

●路透引述兩名熟悉該規則的消息人士稱，在美國下個月將公佈的新規中，日、荷和韓等出口關鍵晶片製造設備的出貨將被排除在外。

●下個月的新規將擴大美國的權力，以阻止某些國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備。

●但以、台、新、馬出口將受到影響。

小非農就業人數來到近半年最低

●美國七月ADP新增就業人數12.2萬人，彭博預期15.0萬人。

●換工作&留在原工作薪資年增率7.2％&4.8％。

第二季勞工成本大幅下降

●美國第二季單位勞工成本季增率0.9％，彭博預期1.0％。

歐元區第二季經濟超乎預期

●歐元區第二季GDP年增&季增率初值0.6％&0.3％。

●德國第二季GDP年增&季增率初值-0.1％&-0.1％。

歐元區通膨反彈

●歐元區七月CPI＆核心CPI年增率初值2.6％&2.9％。

●歐元區七月CPI月增率初值0.2％。

原油期貨價格走勢

●哈瑪斯領導人在伊朗遭到暗殺，伊朗可能報復。

●7/26EIA美國原油庫存變動-343.6萬桶，預期-110.0萬桶。

●7/26EIA美國汽油庫存變動-366.5萬桶，預期-119.0萬桶。

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。