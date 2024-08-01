《其他電》致茂Q2獲利超預期 H1每股賺5.61元

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【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)召開法說，公布2024年第二季營運雙位數「雙升」，歸屬母公司稅後淨利跳升至14.07億元、每股盈餘3.34元，雙創歷史第四高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利23.62億元、年增20.81％，每股盈餘5.61元，雙創同期第三高。

致茂2024年第二季合併營收55.14億元，季增24.82％、年增24.88％，創同期新高、歷史第四高，營業利益創15.13億元次高，季增達68.1％、年增24.75％。歸屬母公司稅後淨利14.07億元，季增47.33％、年增38.17％，每股盈餘3.34元，均創同期次高、歷史第四高。

累計致茂上半年合併營收99.32億元、年增12.82％，營業利益24.12億元、年增0.58％，雙創同期新高。配合業外收益跳增2倍助攻，使歸屬母公司稅後淨利23.62億元、年增20.81％，每股盈餘5.61元，雙創同期第三高。

觀察致茂本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率59.23％、營益率27.45％，優於首季58.09％、20.38％，低於去年同期62.26％、27.48％，均為近1年高。上半年毛利率58.72％、營益率24.31％，雖低於去年同期61.51％、27.27％，仍分創同期第三高及同期次高。

觀察致茂主要事業部營收概況，第二季本業量測儀器事業部52.34億元，季增23％、年增25％，威光自動化1.92億元，季增達1.23倍、年增15％。上半年量測儀器事業部94.93億元、年增15％，威光自動化2.78億元、年減38％。

進一步觀察致茂量測儀器事業部三大產品營收，第二季量測及自動化檢測設備（ATE）17.36億元，季增4％、但年減25％，半導體及光子（Photonics）測試解決方案18.69億元，季增達57％、年增達1.96倍，統包解決方案（Turnkey Solutions）1.61億元，季減41％、年增11％。

累計上半年致茂量測及自動化檢測設備營收34.08億元、年減27％，但半導體及光子測試解決方案30.63億元、年增達2倍，統包解決方案4.33億元、年增達1倍。致茂董事長暨總經理黃欽明表示，第二季整體營運表現略優於公司預期。