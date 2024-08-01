《金融》日本升息 日圓161元超甜價掰了

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【時報記者莊丙農台北報導】日本央行決定升息，將政策利率從原本0％到0.1％，上調到0.25％，日圓先升後貶。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，短期內日圓要升破150元兌1美元機率仍低，但161元的超甜價也不會回來，後續日圓升值關鍵在聯準會降息的幅度，現階段日圓價位是「6分甜」。

林啟超分析認為，日本升息比預期中來得快，且購債規模每季將減少4000億日圓，朝向貨幣政策正常化，主因有三，包括：服務業通膨，在春鬥之後，薪資漲幅擴散，對服務業通膨有拉升力道；進口通膨二月開始由負翻正，到6月底為止已到9.5％，連續4個月拉升；升息後實質利率仍然為極低的負值。

林啟超表示，看得出日本央行將貨幣政策正常化的決心。今年第四季或明年仍有進一步調整利率的可能性存在。至於日圓出現波動，原因主要有兩點：1.美日之間利差縮窄，日本2年期利率從0.35上揚到0.45％，美國2年期利率從4.75降到4.36％，縮窄將近50個點；2.股市乖離高，且川普對半導體、弱日圓的談話，造成carry trade(利差交易）日圓回補的升值壓力。

至於未來影響日圓升值幅度，取決於三個要素：Fed降息幅度要超乎預期（今年降息達到3碼），Boj升息幅度要超乎預期（10月升息的可能性），以及股市拉回的幅度擴大。