Meta財報與財測超預期 盤後股價強漲逾7％

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Meta在美國時間7月31日盤後發布財報，由於第二季業績與第三季財測均超出華爾街預期，激勵盤後股價強漲逾7％。

Facebook母公司Meta發布截至6月30日的第二季財報，其中營收年增22％至390.71億美元，淨利更增長73％到134.65億美元，此外EPS則為5.16美元，與去年同期相比也同樣勁增73％。以上數據均超出市場預期。

不過其元宇宙業務每季仍虧損數十億美元，財報顯示，Meta旗下擁有擴增實境和虛擬實境技術的Reality Labs部門第二季營運虧損為44.8億美元，累計自2020年底以來，該部門累計已虧損約500億美元。

Meta還提到，受惠於使用AI來改善廣告尋找目標用戶的方式，它預計第三季營收將介於385億美元至410億美元，高出分析師平均預期的392億美元。

另外為了致力在AI競賽中取得領先地位，Meta還調整今年全年資本支出預測到370億美元至400億美元的新區間，先前則為350億到400億美元之間。

（工商時報 蕭麗君）

Meta公布第二季財報：營收激增22％，淨利潤翻倍至134億美元

第一財經報導，Meta發布的2024財年第二季財報顯示，公司營收達到390.71億美元，年增22％，淨利潤為134.65億美元，與去年同期大幅增長73％。

Facebook母公司Meta 7月41日，發布該公司截至6月30日的2024財年第二季未經審計財報。報告顯示，Meta第二季營收為390.71億美元，與去年同期的319.99億美元相比增長22％，不計入匯率變動的影響為年增23％；淨利潤為134.65億美元，與去年同期的淨利潤77.88億美元相比，大幅增長73％；每股攤薄收益為5.16美元，與去年同期的2.98美元相比，同樣大幅增長73％。

（工商時報 張漢驊）