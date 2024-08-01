賀錦麗搖擺州巡迴首站選費城 賓州州長副手呼聲高

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根據路透報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊指出，將在下周二8月6日於賓州費城舉行首場造勢大會，屆時也會公布副手提名人選，並隨即展開4天的巡迴，前往密西根州、亞利桑那州等地。

由於賀錦麗將第一站選在賓州費城，賓州州長夏洛（Josh Shapiro）目前成為外界認為的副手提名第一人選。在現任美國總統拜登宣布退選，並同步表態支持賀錦麗參選後，賀錦麗的副手人選便成了焦點。

賀錦麗競選團隊聲明指出，在賓州之後，賀錦麗與副手提名人選將前往另外6個地點，包含威斯康辛州、底特律及拉斯維加斯，也強調現在「尚未決定副手人選」。

目前外界認為賀錦麗最快將在下周一（5日）宣布副手，也就是在巡迴行程開始的前一天，而副手的可能人選包含賓州州長夏洛、肯塔基州長貝西爾（Andy Beshear）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）及美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

若最後由賓州州長夏洛出線，那麼賀錦麗團隊可能是希望靠這位高人氣的51歲州長拿下賓州選票。夏洛在州長選舉中擊敗了共和黨州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano），贏得了超過56％的選票，此後他在民主黨中的支持率也有所上升。

美國有諸多「搖擺州」，在近年來成為左右美國大選結果的關鍵，而搖擺州包括密西根州、賓州及威斯康辛州。

同時，夏洛也有可能成為美國歷史上第二位獲得重要副總統提名的猶太裔候選人，首位猶太裔副總統參選人為2000年大選中與高爾（Al Gore）搭檔的美國聯邦參議員李柏曼（Joe Lieberman）。