她是印度人還是黑人 川普質疑賀錦麗改變身分認同

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美國共和黨總統候選人川普今天在非裔場合，公開質疑副總統賀錦麗的族裔身分由印度裔轉變為非洲裔。族裔認同是美國的敏感議題，預料將再掀起波瀾。

川普（Donald Trump）在爭議聲中出席於芝加哥舉行的「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）年會，上台接受3位非裔女記者現場訪問。美國廣播公司（ABC）記者史考特（Rachel Scott）連串詢問川普過去有關族裔的爭議發言，川普除了直接批評記者無恥外，還自封是林肯（Abraham Lincoln）之後對非裔最好的美國總統。

史考特提問直言：「很多人認為邀請你出席是不適當的，你曾說前競爭對手海利（Nikki Haley）和前總統歐巴馬（Barack Obama）不在美國出生，這是錯誤的。你曾對4位有色族裔女性眾議員說，要她們回到出生地，她們是美國公民。」

史考特繼續質問：「你用野生動物、老鼠來形容黑人社區的檢察官。用魯蛇來攻擊提問的非裔記者，說他的問題太糟，是種族主義。另外，被認證過的種族主義人士出現在你的海湖莊園。我的問題是：你要求非裔選民投你，但用那些字眼，為何黑人選民要相信你？」

在連珠炮式的提問之後，川普回擊說：「從沒遇過這種嚇人方式的提問，第一個問題就如此，連哈囉、你好這些問候都免了。妳是美國廣播公司的嗎？那是家假新聞頻道，可怕的頻道。這是可恥的。」

他繼續說：「這是非常魯莽的介紹，妳為何要幹這種事。讓我繼續說，我被邀請來此地，被告知對手拜登（Joe Biden）或賀錦麗（Kamala Harris）也會出席，但對手們都沒到。」川普加碼：「我還沒回答問題，我是對非裔人口最棒的總統，林肯總統之後最棒的。你們遲了35分鐘，還態度惡劣，這是可恥的。」

約半小時的訪問中，史考特繼續尖銳質問：「共和黨人稱賀錦麗是首位非亞裔副總統，成為主要政黨候選人是因為DEI（Diversity、Equality、Inclusion，多元、平等、包容）概念下的聘用，這種說法可以接受嗎？賀錦麗當時被提名是因為她是黑人女性？」

川普說：「非直接的知道賀錦麗很久了，她總是印度裔的，只推動印度傳統，我不知道她是黑人，直到數年後才知道她轉變成黑人了。她現在要大家認為她是黑人，我不知道她是印度人還是黑人。」

史考特不斷追問，賀錦麗一直都是黑人女性，川普說：「我尊重兩個族裔，但她不是，因為她一直以印度人自居，突然間轉變成黑人。」史考特再追問川普是否認為賀錦麗因為黑人女性身分才獲提名，川普說：「我不知道，有可能吧。」

川普與美國廣播公司記者的尖銳對話在選舉期間引起各方激烈回應，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，沒人有權力告訴別人，他們是誰和身分認同。賀錦麗競選陣營發言人泰勒（Michael Tyler）表示，這段對話讓人體會川普競選活動的紊亂與分裂。川普陣營資深幕僚巴頓（Lynne Patton）聲明，川普今天遭惡意媒體成員偏見、魯莽的對待，這會有巨大的反效果。