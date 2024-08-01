超級央行周最後焦點 英央最佳降息機會就是現在？降息機率飆至65％

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超級央行周！日本央行升息、美國聯準會按兵不動，英國央行緊接著將在8/1（周四）宣布利率決議，由於市場預期下次會議時通膨水平恐再升溫，因此普遍認為現在是英國央行的最佳降息時機點，據統計，交易員預期央行降息的機率升至65％，較7月初的40％大幅增加。

根據市場預測，在全球通膨壓力降溫之下，英國央行可望於周四宣布降息。市場數據顯示，交易員預計英國央行在周四降息的機率約為65%，明顯高於7月初的40%。

儘管英國服務業通膨仍然偏高，但失業率上升和商品價格回落，可能使英國央行更關注長期通膨和經濟增長前景。Allianz Global Investors的投資組合經理Ranjiv Mann表示，市場對英國央行降息預期上升，部分原因是歐元區經濟數據令人失望，使得預期英國央行降息的機率增加。

歐元區第二季GDP數據顯示，季增0.3%，略低於歐洲央行預測的0.4%。雖然英國最新經濟數據相對強勁，但投資者仍預期，歐元區和美國的增長及通膨放緩會影響英國經濟，預期英國經濟未來也可能經歷類似放緩。

此外，英國央行首席經濟學家Huw Pill曾表示，市場已開始關注更廣泛的經濟指標，包括薪資增長。數據顯示，截至5月的三個月內，英國薪資增長放緩，失業率上升至4.4%，略高於預期。

Abrdn的經濟學家Sree Kochugovindan認為，勞動力市場的變化已經足以促使英國央行考慮降息。

Amundi Investment Institute策略主管Guy Stear則表示，儘管降息可能會發生，但英國未來增長前景依然疲軟，預計2025年的GDP季度增長率將保持在1.5%以下。

自去年8月以來，英國央行一直將利率維持在5.25%，降息呼聲持續升高。目前，英國整體通膨率已連續兩個月達到2%的目標，但由於能源價格上漲，通膨預計將在稍後時間上升。

部分投資人認為，英國央行可能會在周四利率會議上選擇降息，然後在接下來將保持利率不變。RBC BlueBay Asset Management首席投資長Mark Dowding表示，周四可能是英國央行最佳的降息機會，因為下次會議時通膨可能會更高。