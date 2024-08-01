巴黎奧運》奧運金牌獎金比一比 香港居冠 台灣排第幾？

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2024年巴黎奧運賽事正如火如荼地進行，目前已有數十枚金牌頒發。對於運動員來說，在這個世界級競技場中奪得金牌，不僅是至高無上的榮耀，更是對其辛勤付出的肯定。為了激勵運動健兒們為國爭光，各國政府紛紛推出豐厚的獎金和福利措施，那麼，哪個國家提供的獎勵最為「財」大氣粗呢？

據CNBC報導，香港和新加坡為金牌得主提供的獎金最高。香港的金牌得主可獲得600萬港幣（約新台幣2,500萬元），銀牌和銅牌得主則分別獲得300萬港幣和150萬港幣。總體來說，本次奧運的現金獎勵較前次東京奧運提高了約20%。

新加坡則為奧運獎牌得主提供100萬星幣（約新台幣2,446萬元）的金牌獎勵、50萬星幣的銀牌獎勵以及25萬星幣的銅牌獎勵。此外，以色列、馬來西亞、哈薩克和印尼等國也為金牌得主提供六位數美元的獎勵。

除了現金獎勵外，還有一些國家還提供其他福利。例如，哈薩克的獎牌得主除了獲得豐厚的獎金外，還可獲得一間公寓；馬來西亞的獎牌得主則能得到現金獎勵加上一輛國外製汽車；韓國的獎牌得主可獲得6,300萬韓元的獎金和退休金，退休金可以選擇每月領取100萬韓元，或一次性領取6,720萬韓元。

雖然中華台北隊（台灣隊）未列入上述榜單，但根據公開資料，我國提供的獎金金額頗高，僅次於香港和新加坡。依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，金牌得主每人可獲得2,000萬新台幣，銀牌和銅牌得主則分別為700萬和500萬元，並可選擇一次性領取或按月領取。

至於中國國家隊，則沒有統一的獎勵標準，從過去經驗來看，金牌得主通常能獲得政府或企業提供的房產、汽車或現金等獎勵。