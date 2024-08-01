龍華再獲教育部高教深耕計畫1.49億元 遙遙領先台中以北私立科大

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為協助大專校院提升校務發展及國際競爭力，教育部自107年起推動「高等教育深耕計畫」，是國內最大一筆競爭型補助計畫。113年補助各大學核定結果，龍華科技大學今年榮獲1億4,875萬元，連續7年均獲得逾1億元，不僅每年金額穩定成長，累計獲得8億9,600萬餘元高額補助，更遙遙領先台中以北私立科大！

培育產業優質實務人才 打造學子職場黃金競爭力

龍華科大校長葛自祥表示，學校定位為「培育產業優質實務人才、提供創新技術服務之卓越實務應用型科技大學」。依據定位特色發展，致力推動產學鏈結，積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，並持續投入資源優化師資設備及校園各項軟硬體建設，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合，以提升學生就業競爭力。

葛校長指出，學校7年來總計獲得8億9,600萬餘元經費，主要用於提升學生學習成效。包括獎勵學生修畢雙主修或輔系，最高可獲得7萬元；補助學生赴國外姐妹校交換學生，最高12萬元；全額補助學生參與校外競賽及發明展，獲獎另頒發最高6萬元獎金及免費赴國外姐妹校研習交流。

學校並開設完全免費專業證照輔導班及英檢輔導班、補助學生專業證照檢定報名費，通過後核發高額獎學金，除此並補助學生英語證照檢定報名費，通過者最高核發3萬元獎勵金。另也補助技優領航專班學生，每年每位最高5,000元材料費；學生可免費使用雲端專業軟體，方便隨時隨地線上學習；而學校也補助學生辦理畢業成果展，全額補助企業參訪，學生完全不用出錢。

葛校長強調，龍華需要的是學業成績不一定要特別好但卻喜歡動手實作的學生!學校還為每位學子量身打造適合方案，提供從五專到博士學位學程完整一貫求學、留學及就業多元選擇，學子選擇就讀龍華，能夠依照興趣適性發展，同時獲得學位及專業實作技能，職涯發展一路暢行、出路寬廣。

近年來配合政府推動5+2創新產業發展政策，龍華科大是全國私立科大中唯一擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」3座教育部億元級計畫的實作基地，加上半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心及功率半導體封裝測試類產業環境工廠等3大半導體教育訓練基地與特色場域，讓學子對焦相關產業需求，成為培育5+2關鍵產業人才重鎮。

再獲高教深耕近1.49億元經費 領先台中以北私立科大

葛校長說，技職校院扮演培育產業人才的重要角色，是國家永續發展不可或缺的實踐基地，而企業更是推動ESG與社會責任的重要推手。因此龍華科大與多家企業攜手合作，從大學社會責任與企業社會責任的角度，擴大整合產業與學術資源邁向永續發展，期能建立夥伴關係，推動社會責任實踐，營造社會永續價值。

不僅在台灣永續發展，龍華科大更致力拓展國際化，境外生已逾2,000人，是全國技職院校中境外學位生人數最多的學校。近年來積極促進海外教育交流及產業人才培育合作，運用各項優質資源及豐沛的硏發能量，開設各類專班，提供客製化實務與線上課程，為海外台商企業培育技術實務人才。

另由於龍華科大位於新北與桃園交界地理位置極佳，周遭有超過10個工業區，課程接地氣、實習機會多!正因學子專業技能符合業界所需，今年再度蟬聯《遠見》及《Cheers》媒體「企業最愛大學生」全國私立科大第一名榮耀，並第七度入選《Cheers》2024大學辦學績效成長全國TOP 20卓越大學，蟬聯全國大學第二名，展現卓越的辦學實力。

深耕產學合作 畢業生獲企業最愛 升學就業一路暢行

葛校長強調「加入龍華，四年後毋需找工作，因為工作會來找你！」，除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近年AI智慧及物聯網蓬勃發展，龍華科大運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，打造智慧校園、無邊界教室，讓學子提早體驗AI時代科技應用與生活型態，提升跨領域創新及未來職場所需能力，成為未來社會最夯人才，進而達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。