淡江每年逾2億元獎助學金 200種類助學生安心學習

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協助不同學業成就及經濟不利的學子，順利就讀並完成高等教育，淡江大學設置「樸實剛毅獎助學金」，每年總額超過2億元，提供逾200種獎助學金，協助不同學業成就及經濟不利的學子，順利就讀並完成高等教育，讓學生可以無後顧之憂，安心就學。獎學金來源包括徐航健校友捐款1億2千萬元，信邦電子王紹新校友近三年已獎助2,679位學生獎助學金。

目前全臺大專校院單一獎學金總金額最高的「有蓮獎學金」，為該校管理科學系校友徐航健於2020年捐款1億2千萬元所成立，自2021年9月起嘉惠淡江新生，至今已頒發592位學生20萬至2萬元不等的獎學金。受獎學生認為這筆獎學金不僅提供物質上的實質幫助，更是精神上無形的支柱。企管系境外生范素青表示，「中學時就想到臺灣讀書，礙於經濟壓力曾考慮放棄，因緣際會下認識淡江畢業的師長，逐步了解淡江，很幸運順利就讀並獲得有蓮獎學金，體驗溫馨且充實的大學生活。」

信邦電子董事長、數學系校友王紹新自2020年起，每年大額捐款，為經濟不利學生、學業成績優異或研究傑出的學生、以及實習、參賽學生提供多項獎助，協助學弟妹可以專心就學，免於當年自己求學時必須兼任多份家教，未能有更多時間精進學習的遺憾。實施至今，共獎助2,679位學生，超過2,412萬元獎助學金。

淡江大學校內外獎助學金種類繁多，為方便學生快速查找出符合自身條件的項目，更避免急需協助者因未能掌握足夠資訊而錯失機會，因此結合校訓設置「樸實剛毅獎助學金」，並對應就學4個階段，以增加辨識度。入學之初，有蓮獎學金、王紹新獎學金等超過50項相關獎助學金傲視全國；大二、大三及大四，至研究所，均提供多項獎助學金，讓學生持續安心學習，並奬勵其優秀表現，協助學生畢業後成為具有競爭力的尖端人才。相關資訊可至樸實剛毅獎助學金網頁（網址：https://scholarship.in.tku.edu.tw/ ）查詢。