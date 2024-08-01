房貸申請變難了？驚見買方要求「貸不到8成 無條件解約」

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近期傳出銀行陸續收緊房貸水龍頭，而買賣方合約也出現特殊條款引發熱議！近期在房市買賣合約中，出現買方要求「如果貸不到8成，無條件解約」，此議題在網路引發討論。

近一年全台房市火熱，房貸餘額一年內暴增超過9千億元，部分銀行開始關緊房貸水龍頭，放款轉趨保守，不只暫停受理房貸案件，甚至連撥款也需要排隊等候。一名網友於PTT房版發文表示，發現買方在合約上註明「如果貸不到8成，無條件解約」的情況越來越普遍，好奇詢問其他人是否有類似經歷。

對此，有網友表示「銀行鑑價跟不上漲幅，很多人會壓這一條」、「這是目前常見的做法。」、「如果可以先送銀行審核通過 誰需要壓這條」、「現在水位炸了更應該壓這條」，該條款主要是保障買方自身權益，避免貸款成數不足時造成損失。

然而，從賣方角度來看，也有網友表示「他可押你可不收，熱門物件沒幾個會等」、「賣方通常不願意被押這條」、「我不可能同意寫這條，沒錢跟人家買什麼房子」、更有人分享「上次押這條下斡旋，直接被不押但書的抬出場」。更網友分享「賣方要求押，如果有出價更高者，賣方得無條件解約，然後買方就閉嘴了」、「解約更爽，加價繼續賣」。

不過，也有網友認為，這條但書對買賣雙方都是好事，「押這條才好啊，萬一貸不下來給你拖，還不如趕快找下一位」、「買家如果真的沒錢直接裝死，對你來說更麻煩，解約對雙方其實都是好事」。