福耀玻璃美國廠遭搜查 揭密玻璃大王的傳奇

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全球規模最大的汽車玻璃供應商中國福耀玻璃美國廠，日前驚傳遭到美國執法單位突擊臨檢，調查內容為蒐集金融犯罪和勞工剝削等指控的證據；此事引發外界關注，主要在於福耀玻璃創辦人兼董事長曹德旺不僅是「玻璃大王」，更被譽為「中國首善」。

曹德旺有著傳奇的人生，外界形容他一面是一擲千金、慷慨大度的慈善家，一面是一毛不拔、斤斤計較的資本家，也是一個獨來獨往、重家愛國的企業家；如今，福耀玻璃突遭美國調查，這位玻璃大王再度被端上檯面。

福耀玻璃美國廠 遭突擊臨檢

介面新聞28日報導，包括美國國土安全部在內的多家美國執法機構，當地時間26日對俄亥俄州28個地點進行調查，其中包括福耀玻璃位於該州代頓（Dayton）的工廠，調查內容為金融犯罪和勞工剝削等指控。負責俄亥俄州和密西根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查人員到俄州代頓地區，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為，目前執法部門正努力找尋受害者，為他們提供服務，並蒐集調查相關證據。

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福耀玻璃美國公司向當地媒體提供的一份聲明稱，聯邦政府人員和當地執法人員到訪公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將全力配合政府部門調查。聲明表示，調查當天，工廠第1班次和第2班次的部分業務因此暫停，第3班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。

中國福耀玻璃28日表示，該公司位在美國子公司「福耀美國」不是26日遭美執法機構在俄亥俄州調查「金融犯罪和勞工剝削指控」目標，當天主要是配合美國政府機構針對一家第三方勞務服務公司正在進行的調查工作。

儘管福耀玻璃對外回應沒事，但市場仍擔心該公司遭美國盯上後恐成華為第二，導致福耀玻璃29日股價挫跌5.92%至每股44.46人民幣。

福耀玻璃總部位於中國福州，創辦人兼董事長是曹德旺。汽車玻璃貢獻福耀玻璃約9成的營收，其全球市占率逾30％，中國市占率逾65％，2023年福耀玻璃營收為人民幣（下同）331.6億元，淨利為56.3億元，均創下歷史新高，該年度，福耀玻璃約45％的收入來自海外，2024年第一季營收88.4億，年增25.3%；淨利13.9億，年增51.8%。

曹德旺不是中國首富 卻是「中國首善」

在中國，乃至全球的玻璃產業中，曹德旺的名字一直如雷貫耳。他憑藉著敏銳的商業嗅覺和不懈的努力，將福耀玻璃集團帶到了行業的巔峰，根據《富比士富豪榜》最新數據顯示，曹德旺的身價已經超過了人民幣500億。「玻璃大王」曹德旺不是中國首富，卻是「中國首善」，從1983年起到2022年，他39年間累計捐款已達人民幣260億元，超過身家的一半。

曹德旺，1946年出生於福建福清，是家中獨子，他的父親曾是上海著名的永安百貨股東之一，後來家道中落，他開始在街頭賣菸絲、賣水果，這段經歷讓曹德旺深刻體認到了人生的不易，也激發了他自力更生的精神。

1976年，曹德旺開始從事汽車玻璃行業，透過多年的努力和積累，成為了當地知名的企業家；1987年，他成立了福耀玻璃集團，致力於打造全球領先的汽車玻璃製造商。福耀的產品初期主要是供應汽車維修市場，而讓他邁向原廠汽車玻璃一線供應商的是拿下奧迪訂單。

2005年起，福耀陸續在美國、日本等地註冊子公司，並在美國、俄羅斯建設大型製造廠，為奧迪、平治、寶馬等知名車廠供應汽車玻璃。從此，福耀成為世界最頂尖汽車玻璃生產商之一，曹德旺亦被公認為「玻璃大王」。

行善名聲深植人心 卻被爆寧樂捐不漲薪

曹德旺在中國算是特立獨行的企業家，曾說過不少經典名句：「如果企業家只懂得賺錢，不致力於提升自己的修養，充其量只是富豪」、「中國實體經濟的成本，除了人便宜，什麼都比美國貴」、「我捐款是沒有條件的，不像有些人捐款，是要拿一塊地、一個專案來換」、「做小事靠技巧，大事靠眼光和人格魅力」、「留給子女的不應是財富，而應該是智慧和人品」。

曹德旺更為大家所知道的是他樂善好捐，1998年武漢爆發大洪水，他自掏腰包為災區捐出人民幣300萬元，2002年曹德旺向「關心下一代」工程捐贈了人民幣420萬元，2004年福建興建高速公路，曹德旺共捐出人民幣1,300萬元，自此往後每一年幾乎都能看到他捐資的身影。

據報導，截至2022年他已向各方面捐款多達人民幣260億元，包括2021年透過他成立的河仁慈善基金會，捐款人民幣100億元在福州興辦福耀科技大學，這所民辦非營利性大學，著力培養中國新興產業急需的人才。

曹德旺曾說過：「錢是流動的水，並不是固定在哪裏，既然留不住，不如把它捐掉！」，「人一天吃不過三餐飯，睡不過一張床，生存其實很簡單。」這也是支持他行善背後的重要寫照。

但隨著曹德旺名氣越大，也開始有負評的聲音出現，他曾說過：「我寧願捐出80億，也不給員工漲一分錢工資」，正是這句話引來了無數網友的謾罵。

對於這些責難，曹德旺曾解釋，他之所以不漲薪，不是否定自己員工的能力，而是在維持一種平衡，一種社會薪資的平衡。他認為，如果福耀的薪資大幅上升，那麼市場上的人才必定都會往這裡擠，屆時無數的企業為了留住人才，又不得不緊隨著福耀拔高工資。

他說，福耀是給得起這些高薪，但是對於許多小企業來說，是很難承受的，這樣一來行業規則就會被他打破，一些小企業也會因此變得搖搖欲墜。

紀錄片《美國工廠》以福耀玻璃為背景 談的是什麼？

Netflix在2019年發行的紀錄片《美國工廠（American Factory）》獲得奧斯卡最佳紀錄片，該片敘述中國福耀玻璃集團在美國設廠後面臨的重重困難。福耀2014年在美國俄亥俄州代頓地區聘僱了兩千名美國人，但中國僱主與美國工人間的蜜月期卻沒有持續很久，中美文化差異、資本與工會之間的矛盾就逐漸浮現。

影片揭示著中美製造業的優劣勢、資本與工會的角力以及自動化對製造業的衝擊。《美國工廠》也是美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒參與發行的首部電影。

對於該紀錄片獲歐巴馬的青睞，福耀董事長曹德旺自有一番解讀。在他看來，工會制度包庇了工作不努力的人，不適合製造業發展，導致了美國製造業的衰敗。「歐巴馬為什麼要買這個片子？我認為他就是發現了這個問題，」曹德旺在接受媒體採訪時這麼說。

電影中，曹德旺對工會的反對態度表露無遺，他說：「如果工會進來，我就不做了。」部分美國工人發起成立工會的投票，福耀採取多種措施打壓和防守，最終反對工會方的票數較多而勝出，福耀逐步轉虧為盈。

建廠初期，曹德旺表示，賺錢是次要，主要是希望通過代頓工廠改變美國人對中國的印象。但在美國管理者無法提高生產效率、工廠持續虧損時，曹德旺將美國高管的「失職」歸咎於對中國人懷有惡意。

儘管如此，當《美國工廠》獲獎消息傳出後，福耀玻璃官方公號也發布了一段來自曹德旺的祝賀視訊。他表示：「電影出來後，我很認真地看了三遍。我知道，你們用自己的手法，也沒少批評我，但我還是感謝你們，我會很客觀地接受你們的批評。這對我將來繼續在美國發展，用什麼樣的態度，克服缺點，把工廠做得更美國化，起到了很大的幫助。」