超澎湃拜拜箱取得TQF微笑驗證標章 下單指定可抽iPhone15Pro

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中元節是台灣歷史悠久的傳統節日，過去在農曆七月十五普渡這天，農民會準備好三牲和酒水，祭祀感謝大地讓農作物豐收，雖然現代人方式和以往不盡相同，但不少人也都維持在中元節準備祭品感謝祖先、祭祀神明、地基主和好兄弟。

現今雖祭拜儀式沒有像以往的繁瑣，但也都會盡力展現心意準備豐盛祭品。日前有位網友於「momo網購好物交流」分享，他為了中元節準備超澎湃「普渡箱」，因幼年時除了過年之外，每逢中元節就能吃到很多糖果餅乾，最近在電商平台看到「中元金澎湃熱銷組」，內容非常豐富，從吃的到喝的商品應有盡有，且商品還取得TQF驗證令人感到安心，決定下單讓媽媽在中元節祭祀。

民眾購買食品時，只要認明產品上有手比OK的微笑標章就是「TQF驗證標章」，代表此產品歷經嚴謹管理，被驗證為「台灣優良食品」。食品企業在製造食品時，嚴格把關每一個流程、每一項步驟，自行訂定嚴格SOP，做好環境、器具、食材、人員衛生、安全及品質管理；而產品製作完成後，公正的第三方驗證機構會在離開工廠前以及到通路販售時，對產品進行抽驗，全部都合格之後方能通過TQF驗證，代表兼具安全及品質的台灣優良食品。通過TQF驗證的產品共有28類，其中飲料、乳品、麵條、罐頭等較多，民眾採買時須確認是否產品取得TQF微笑標章，不僅品質有保障，也更能讓家人安心享用。

該網友推薦的這款普渡箱，也在社團中引起熱烈討論。實際開箱後，驚呼此普渡箱如同百寶箱，除了泡麵和蛋捲，另外還有洋芋片、海苔、夾心酥、八寶粥、仙草蜜、沙士，不僅多樣化且甜鹹零食也有充足，內容十分豐富且超值划算，不用特地出門去採買，在家動動手指輕鬆就能送到家。

現在下單指定拜拜箱，8月18日前送霞海城隍廟普渡平安組，再抽價值破萬的紫晶洞，累積滿3,500元還有機會抽中iPhone15Pro，滿額再送5％mo幣，當日最高回饋可高達20%，多買多划算。