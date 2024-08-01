陸多省市密集組建科技委員會 領導班子都是高規格

大陸《中國新聞周刊》1 日報導， 近日，大陸全國多個省市紛紛組建科技委員會。目前已公開主任人選，省級黨政「一把手」出任是「標配」，如河南、吉林、四川、海南、甘肅、江蘇等都明確了由省委書記和省長擔任「雙主任」。而在市級層面，南京市委科技委同樣是市委書記、市長「雙主任」配置。 據不完全統計，今年以來，省級層面，河南、內蒙古、浙江、遼寧、江蘇、吉林、四川、海南、甘肅、新疆等省分都組建了科技委。市級層面，成都、南京、鄭州等至少8市的科技委也相繼亮相。 科技委的組建，可以追溯到2023年3月發布的《黨和國家機構改革方案》（《方案》）提出，組建中央科技委員會，加強中共黨中央對科技工作的集中統一領導，省級黨委科技領域議事協調機構結合實際組建。 去年8月，中共中央科技委員會召開首次會議。今年6月25日的全國科技大會和兩院院士大會第二次全體會議上，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥首次以「中央科技委員會主任」的身分亮相。 《中國新聞周刊》報導，中國人民大學公共管理學院教授、國家發展與戰略研究院研究員馬亮表示，過去科技相關的工作除了在科技部門外，還分散於諸多部門，包括工信、農業、發改等，跨部門統籌難度較大，科技、教育、人才等方面的政策難以銜接，影響科技創新發展速度和成效。當前，各地組建科技委是為了進一步理順條塊關係，解決過去科技政策分散化和碎片化的問題。 配” 省級層面，在媒體報導中，最先有動作的是河南和內蒙古。4月底，兩地都舉行了科技委第一次會議，其後的六七月，江西、吉林、四川、海南、甘肅和江蘇陸續公布組建省級科技委。 《中國新聞周刊》報導，目前已組建科技委的10個省分，有8個屬《中國區域科技創新評價報告2023》中的第二、三梯隊。該報告由中國科學技術發展戰略研究院撰寫，按照綜合科技創新水準指數值將全國31個省分劃分為三個梯隊。 《中國新聞周刊》報導，北京清華大學經濟管理學院創新創業與戰略系教授陳勁表示，科技創新是經濟較為落後地區的核心任務之一，其加強區域經濟發展的迫切性更高。 中國資訊協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力也指出，第二、三梯隊展現出積極態度和行動力，足見相關省分對科技工作的重視程度，希望通過科技委的統籌規劃和資源整合，加快突破傳統產業發展瓶頸。 隨著各地科技委的陸續組建，領導班子也相繼揭曉。 武漢大學馬克思主義學院教授劉釩長期研究科技政策與管理稱，過去科技工作在科技行政管理部門下，不同部門的想法、目標和利益不同，存在各自為政、資源分散的問題，「科技改革舉措的落實單純依靠科技部門，推動力是不夠的」。 劉釩以中部某省為例，當地想依託某地級市打造區域性科技創新中心，但礙於科技部門調動本市各方資源的難題，以及周邊城市配合不暢，這一系統性工程難以推進，「這時候就必須由更高規格的班子成員配置來統籌謀畫和組織實施」。 在朱克力看來，黨政「一把手」直接領導科技工作，不僅是管理上的變革，更是戰略層面的提升，有助於打破部門壁壘，加強科技創新全鏈條管理，實現資源優化配置和高效利用。與此同時，更好引導社會資本投入科技創新領域。