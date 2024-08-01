高強度運動後吃高蛋白 可抑制食慾

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【中國時報 林周義】控制食慾對減肥的成功至關重要！陽明交通大學團隊最新研究，針對年近60的中年族群提供了3個月的高強度間歇飛輪運動。面對運動後提高的食慾，只要在半小時內攝取高蛋白飲品，就能降低飢餓感，也能減少吃宵夜機會。研究團隊指出，這樣的飲食方式，適合想瘦身但又難以抵抗食物誘惑的人作為參考，但非表示只吃高蛋白飲食是良好的體重管理方法，運動才是一切的根本。

高蛋白飲食因具飽足感，一度是坊間流行的減重法之一。陽明交大物理治療暨輔助科技學系教授陳喬團隊針對高蛋白飲食的研究，再度以實證方法驗證高強度間歇運動輔以高蛋白飲食可抑制食慾衝動，延緩肌肉衰減，並改善心血管代謝。

研究團隊對平均年齡接近60歲的中年肥胖族群，實施了持續3個月的高強度間歇飛輪運動，即使運動後的食慾明顯增加，但只要在運動後30分鐘內補充高蛋白飲品，不僅會有較低的飢餓感，還會降低吃宵夜的機會。

過去的資料建議，每人每公斤每天蛋白質攝取量應達到1.6公克，以維持肌肉質量，研究團隊也以這個數據做為實驗組的飲食目標。這項研究結果顯示，中高強度運動後攝取高蛋白飲品，是一種有效的體重控制策略。

除了體重控制，這群實驗組在連續的3個月研究中，也明顯降低了膽固醇、三酸甘油脂，顯著減少了脂肪量，並改善了胰島素敏感性、葡萄糖耐受性和發炎反應，同時，更增強了肌肉力量和運動能力。

陳喬男表示，心寬體胖是中高年齡普遍性的問題，衍生出來的是心血管疾病，運動量減少也讓肌肉流失更加快速，研究成果為中高年齡肥胖的族群提供重要的參考，也為肥胖管理提供了新的思路和策略。

不過，陳喬男也提醒，這樣研究是在驗證高蛋白飲食在中高年齡族群的運動生理表現，並非表示只吃高蛋白飲食是良好的體重管理方法，運動是一切的根本，體力（活動能力）與心血管及代謝疾病風險的管控是比體重更值得注意的事。