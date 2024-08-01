黃仁勳出招 輝達登高 昆盈、所羅門等機器人概念股搶灘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，昨（31）日股價大漲12.8％，又逢宣布全新的人形機器人開發者計畫，全力搶攻人形機器人市場，台股今（1）日開盤機器人概念股強勢表態，包括穎漢、和椿、聯策、昆盈、羅昇、所羅門等全數攻上漲停。

輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，分析師看好該公司資料中心業務將繼續貢獻未來5年的大部分成長，維持「增持」評等，並將目標股價設定為144.00美元。輝達昨天盤中一度急飆14.1％，高見118.34美元，收盤仍揚升12.8％，收報117.02美元，市值單日增加3,290億美元。

輝達在美國丹佛的SIGGRAPH電腦繪圖大會上宣布，將為全球領先的機器人製造商、人工智慧（AI）模型開發商和軟體製造商提供一整套服務、模型和運算平台，用以開發、訓練和製造下一代人形機器人。

其中包括用於機器人模擬與學習的全新NVIDIA NIM™ 微服務與框架、用於運行多階機器人工作負載的NVIDIA OSMO協調服務，以及支援 AI 與模擬的遠端操作工作流程，開發人員只要使用少量的人類示範資料便能訓練機器人。

輝達執行長黃仁勳表示，AI領域發展的下一波浪潮便是機器人，而人形機器人是其中最令人期待的發展。輝達將推動整個機器人堆疊，開放全球人形機器人開發人員與公司使用最適合其需求的平台、加速函式庫與AI模型。

摩爾投顧分析師陳冠廷在youtube影片中分析，黃仁勳想霸佔人形機器人產業的企圖心明顯，跟過去輝達稱霸GPU是一樣套路，當開發商習慣輝達的工具包，就會發現已經離不開輝達，因為輝達掌握從頭到尾的設計，是個專屬輝達的開發平台，若人形機器人的開發商也大量採用輝達的工具包，輝達也能順利稱霸人形機器人的晶片業務。