江國中｜輝達、META大漲後 8月AI股誰將領先突圍接棒？

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有「小非農」之稱的 ADP 就業報告連續第4個月下滑， Fed主席鮑爾釋 9月可能降息的「鴿派」言論下，美股四大指數全面收紅。昨日美股的表態對趨勢而言非常關鍵！強勢的道瓊穩穩站在所有均線之上；本波弱勢與台股連動最深的費半（跌破半年線）和NASDAQ（跌破季線），昨日不僅收復半年線、季線失土，亦同步重回MA5（5日均線）之上。MA5重新站上可視為「翻多」機會，昨晚那斯達克收17,599；費半收5,233；我們可以用5,038、17,279為防守點做多，拼多頭重啟、8月第2周美股轉折扣3低的波段行情。

再看台股：今日台股在AI巨頭輝達和META強勁大漲帶動下，大盤一樣跳空重回季線之上。就技術面來看，日線MACD慢線仍在0軸上、柱狀體大幅度縮腳後，未來只要觀察2個重點：

1.站上5日均線22645，守穩季線22340不破；

2.日線MACD柱狀體翻紅。

一旦成立，那就會是一直預告的邪惡第5波中的5-5波的啟動訊號。

暴跌的隔壁住著暴利，留意「老人與狗」效應出現！

至於大部分投資人關注的AI股，從7/11高點24,416修正至今，已有不少AI股的股價，經過股價修正後，目前小狗和老人不再那麼遙遠了，季線乖離不僅出現明顯收斂，更有多檔 AI股季乖離變成大負數！我們舉伺服器指標股緯穎（6669）為例：輝達、超微、英特爾訂單，緯穎通吃三巨頭訂單，AI伺服器占比高達50%，長線獲利向上無虞。從技術線型角度觀察，緯穎從7月季線乖離+17，最低修正到-25，股價下殺超過3成，一度跌破半年線明顯出現超跌，結果盤勢一止穩後，從最弱勢變成最強勢的AI股之一了。再看看台股AI 三本柱—台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382），今日股價亦表態企圖突圍。台積電、廣達已順利守住生命線-季線，接下來將挑戰最後的月線反壓；而廣達則是站回半年線。

接下來觀察重點在：台積電：951；鴻海194；廣達282；聯發科：1230，一旦台股AI四大巨頭能站上＋守穩，就是台股多頭正式止跌上攻的關鍵訊號。

結論：今日台積電、鴻海兩檔指標股領先出現關鍵上攻下，代表低檔布局的時間進入最後倒數，時間真的不多了。依周線轉折點來看，下周將是台股最後築底＋布局的時間。研判下波多頭「AI」股絕對不會缺席，聰明的投資人應該知道要怎麼做了吧！切記：「黑K拉回就是長線滾雪球的好買點！」接下來你要鎖定的是從今年、明年2025年EPS大爆發的AI股中，鎖定相對低基期，趁AI拉回支撐轉強時擇優布局。

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。