君品酒店七夕情人餐賣 消費滿額另有優惠

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搶攻七夕情人節浪漫商機，君品酒店連續三年入選米其林指南「雅意Artbrosia」義式餐廳，於8月10日推出每套9,999元＋10％起的情人節限定雙人套餐，西西里牛排餐酒館「Ciao」則於8月9日至8月11日推出每套3,600元＋10％的七夕雙人套餐。8月12日起另加碼推出，於「Ciao」消費滿額或在「茶苑」Happy Hour時段，享精選5款義大利啤酒及5款無酒精飲品買一送一的優惠。

「雅意Artbrosia」七夕限定的雙人套餐，含四杯佐餐酒或無酒精飲品，每套9,999元＋10％起，餐點包含，開胃小點炸青豆泡芙、魚子醬、千層麵、卡諾羅捲、手工麵包與奶油、干貝與根類、時魚與櫛瓜、魚子醬義大利麵、羊排蘆筍或肋眼牛排及主廚甜點兩份。主餐特別把在義大利蟬聯 27 年的米其林一星Ca'Vittoria餐廳，2024最新摘星之作─皮埃蒙特式「羊排」端上雅意餐桌，並運用台灣在地優質食材，如當季盛產蘆筍，結合義大利烹調技藝，激盪別具新意的美味火花。

「Ciao」牛排餐酒館，講求義大利「慢食精神」的全牛與全豬料理，由主廚遵循Dai Pennisi肉品世家傳統，經過職人手工熟成的肉品，以西西里海鹽及橄欖油簡單調味，原木直火碳烤賦予煙燻香氣，不花俏的烹調手法，嚐得出肉品與調味的完美結合。自8月9日至8月11日「Ciao」的推出七夕雙人套餐組合，餐點內含碳烤法國麵包、自製臘腸芝麻葉沙拉、義式風味生蠔2顆、碳烤海陸雙人分享餐(檸檬葉烤肉丸1串／原味香腸一根／現流小卷2隻／烤蝦1隻／櫛瓜／番茄)、西西里風碳烤5oz菲力2份佐爐烤珍珠洋芋和乾煎香料洋菇，及甜點檸檬香草奶凍與西西里卡諾里捲各1個，不用呼朋引伴，雙人也能品嚐西西里島燒烤的細膩滋味。

「茶苑」提供台灣、義大利、中東、印度等多國特色料理，除了充滿巧思與創新的風味美食外，於8月12日起每日下午5點至6點半的Happy Hour時段，提供五款義大利精選啤酒及五款義大利無酒精飲品，買一送一的優惠，在餐前享受閒適愜意的時光。或可以在「Ciao」牛排餐酒館，每桌消費滿5,000元，即可同享精選義大利精釀啤酒及無酒精飲品買一送一優惠。

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