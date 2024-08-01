川普、賀錦麗誰贏面大？美神準預測專家揭關鍵

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【中時新聞網 許庭瑛】華府美利堅大學（American University）歷史系教授李赫特曼（Allan Lichtman）曾成功預測9次美國大選結果，日前他認為，民主黨不需要換將，因為拜登最終還是會勝選。如今民主黨換賀錦麗接棒競選，李赫特曼認為，賀錦麗目前贏面較大，不過他尚未做出最終預測。

綜合《紐約郵報》和《福斯新聞》報導，李赫特曼自行研發的「13把鑰匙」模型，意即有13項評估指標，分別是：政黨授權（期中選舉過後執政黨在眾議院的席次是否增加）、提名競爭激烈與否、是否為現任總統、有無強勢的第三方、競選期間經濟是否陷入衰退、長期經濟表現、政策變化、社會動盪狀況、有無重大醜聞、是否遭遇外交或軍事上的失敗、有無在任內獲得外交或軍事上的重大成功、執政者魅力、挑戰者魅力。依照該模型，其中一方的候選人若得到6把或更多鑰匙，就是預測的獲勝者。

在民主黨經歷「換登」後，目前民主黨推定候選人賀錦麗已掌握6個項關鍵指標，包括初選、短期經濟、長期經濟、政策變化、無醜聞、挑戰者缺乏魅力。共和黨則掌握3把鑰匙，分別是：在2022年中期選舉中贏得眾議院多數席次、現任者不尋求連任、執政者缺乏魅力。

按照現階段預測，還有4把鑰匙懸而未決，包含有無強勢的第三方，李赫特曼提醒，獨立候選人小羅勃特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在競選中的地位仍值得注意；其餘則是社會動盪、外交或軍事上的失敗、外交或軍事上的重大成功等。

李赫特曼認為，若賀錦麗輸掉，「那必定先前犯了很多錯」，否則依照現有的指標看來，她目前占上風。

不過，李赫特曼也強調，自己還沒有做出最終預測，仍會按照原定計畫，待8月的民主黨全代會後再進行。