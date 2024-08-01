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納智捷7月領牌續破千 限時全面開放一般大眾試駕

納智捷總經理李應生續帶領團隊完善n7車聯網應用生態。圖／業者提供
納智捷總經理李應生續帶領團隊完善n7車聯網應用生態。圖／業者提供

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納智捷（LUXGEN）n7上市以來銷售亮眼，至今年上半年LuxClub尊榮會員數已正式突破三萬人次，最新領牌數據出爐，7月更連續四個月破千輛。即將進入傳統民如月，納智捷宣布，將限時推出「純電體驗月」，全面開放一般大眾試駕。

若繳交千元成為尊榮會員，納智捷指出，則不但能提前預約熱門試駕時段、還能選擇專屬的「1日深度試駕」（定價3,800元），體驗後再享1,000亮點。

納智捷7月推出自上市以來車主們引頸期盼的「LuxClub車聯網手機遠端遙控」，LuxClub車聯網手機遠端遙控包含四大功能：幫助快速在停車場找到愛車的「一鍵尋車」、掌握充電時間規劃的「即時電量」、不用帶鑰匙也能進出車室的「手機解鎖」，以及「空調預冷」。

為讓消費者可以更安心的跨入純電世代，納智捷也已規劃，在8月中旬將於LuxCLub App推出全新服務「電池管家」，這項全新功能將根據電池實時的使用狀況隨時自動推送建議的養護動作指引，提升每位車主長期的電池健康度。

納智捷總經理李應生表示，每一位消費者與車主的聲音與期許，都是品牌變得更好的動力，將帶領團隊持續豐富、完善車聯網應用生態，打造出最適合台灣消費者的產品與服務，除了透過串聯裕隆集團水平資源、在地服務量能完整生態系外，更將運用n7 OTA雲端更新的一大產品優勢不斷升級、更新車輛，這是身為台灣自主研發自有品牌得天獨厚的地方，期望能帶給車主們「一台越開越新的車」。

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