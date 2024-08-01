哪支iPhone最穩定？果粉公認「這一代」：根本王者機

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【中時新聞網 楊雅婷】蘋果每年推出新款iPhone，吸引果粉換機，一名男子認為歷代iPhone中，iPhone 13最穩定，貼文引發網友熱議，許多果粉將iPhone XR封為王者機，指使用3年電池健康度仍有90％，另也有人點iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro等3款，耐摔也耐用，電池續航力也不錯。

原PO近日於《Dcard》指出，使用過多種不同機型的iPhone，目前用的是iPhone 13，認為是歷代最穩定，問拿同款手機的網友是否有同感？

貼文上線後，一票果粉點名2018年推出的iPhone XR，讚該款是蘋果的王者機，用3～6年電池健康度仍有78至90％，「iPhone XR根本王者機，我用5年，電池健康度78％」、「我覺得是iPhone XR，用了3年半電池健康度還有90％」、「iPhone XR 從上市用到現在約6年，還是很好用。」

其他人認為iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro這3款都不錯，耐摔又耐用，電池的續航力也很好，「iPhone 14 Pro用2年，健康度維持在91％」、「iPhone 13真的非常耐摔」、「iPhone 13 Pro眼睛看得很舒服，省電也有感。」