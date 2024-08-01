退休後再工作 2族群最高領6萬！年齡門檻一次看

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【中時新聞網 邱怡萱】勞動部為解決缺工問題，鼓勵壯世代重返職場，祭出針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休者發放就業獎勵，只要再就業連續滿90天，就可以領到3萬元獎勵，最多發2次，每人最高可領6萬元。這項獎勵政策從今年2月上路，預計每年協助至少6萬名壯世代勞工再就業。

勞動部推動「55Plus壯世代就業促進措施」，適用對象為年滿55歲以上及45歲以上依法退休者，向公立就業服務機構推介就業，並受僱滿90日者，獎勵金發放3萬元，提醒需在就業期滿次日起的90天內，向原推介單位提出申請，獎勵金最多發給兩次。

除了全時工作者最多發給兩次、每人最高可領6萬元，部分工時工作者，且每月薪資達月基本工資1/2以上，也提供每次1萬5千元之獎勵、最多可領3萬元。

而雇主也有獎勵可領，雇主若提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等等友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3000元，最長給12個月，同一雇主每年最高補助金額為30萬元。

根據主計總處統計，去年12月台灣55至59歲的勞參率61.78%，相比同期50歲至54歲勞參率77.68%下降15.9個百分點；111年55歲至59歲勞參率則為59.6%，若與國際相比，低於美國73.1%、日本78%、韓國76.4%等國家。