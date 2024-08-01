「工讀生上線擦玻璃」圈粉戴資穎 高雄紅毛猩猩咪咪離世

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄壽山動物園動物明星紅毛猩猩「咪咪」7月31日安詳辭世，園方今（1）日證實此事指出，38歲咪咪近日飲食及精神狀況均正常，經獸醫檢視並無外傷，咪咪的離去讓全體同仁感到萬分不捨。過去「咪咪」因為會擦玻璃，被網友笑稱是「工讀生」而爆紅，還圈粉台灣球后戴資穎，如今萌樣身影只能成為追憶。

園方指出，咪咪年齡為38歲，相當是人類年近8旬長輩，原為私人所飼養，2008年時透過收容計畫來到壽山動物園。因早年私養缺乏足夠攀爬環境，且飲食不均，導致體能狀況不佳，所以咪咪剛來到動物園時，多半時間只能於地面行走。

園方表示，在經過園方飲食調整及提供高挑棲架設計與活動空間後，咪咪逐漸增加體能，終於學會攀爬發揮其天性。多年來，牠不僅是園區的明星動物，更是伴隨遊客一起長大的動物好朋友。

保育員徐千貽照顧咪咪長達10年，建立深厚的感情。她透露，咪咪在每次生理期時會裹著牠喜歡的帆布或大毛巾，待在涵洞1到2天不出門，那安靜的模樣，是兩者之間的小祕密。平常進展場放置食物或清洗房舍時，咪咪都會出來查看或隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已。

保育員郭軒宏則分享，「咪咪就像個安靜又溫柔的孩子，永遠不會忘記牠悠哉自在生活，以及與牠日常生活之中的點點滴滴」。

園方說，咪咪也是位優秀的「保育大使」，除圈粉台灣球后戴資穎之外，去年還參與魏德聖導演電影《BIG》飾演曼妞一角，其超人氣讓許多民眾更加認識紅毛猩猩這原產於東南亞的瀕危物種。牠們與許多動物一樣，不僅面臨原生棲地破壞，更因人類盜獵走私被迫離開原生棲息地與家人分離。

壽山動物園表示，日後將持續致力於提供圈養動物合適的飼養環境、飲食及醫療照護，並伴其到終老。咪咪的離去，雖然令人悲痛，未來園區會繼續致力於動物保育工作，讓更多動物能夠健康快樂地生活。